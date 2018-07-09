CHP’li vekilin acı günü

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın geçtiğimiz günlerde vefat eden kız kardeşi Arzu Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan ve uzun süredir tedavi gören Arzu Arslan’ın (40) durumunun son zamanlarda kötüleştiği öğrenildi.

Arzu Arslan için Narlıdere Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra partililer ile Arslan ailesinin yakınları katıldı. Arzu Arslan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan’a gönderildi.

Cenaze töreninde dua yapıldığı sırada gözyaşlarını tutamayan CHP’li Ednan Arslan taziyeleri kabul etti.

Acı haberi yemin töreninde almıştı

24 Haziran seçimlerinde ilk kez seçilerek CHP sıralarından meclise giren İzmir Milletvekili Ednan Arslan, TBMM’deki yemin töreninde kardeşi Arzu Arslan’ın ölüm haberini alarak adeta yıkılmıştı.