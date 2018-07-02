CHP’li vekiller mazbatalarını aldı

Bazı milletvekilleri mazbata törenine eşleri ve çocukları ile geldi.

CHP İzmir’den Meclis’e giren 14 milletvekili, İzmir İl Seçim Kurulunda mazbatalarını aldı. CHP İzmir 2. bölge 1. sıradan milletvekili çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu’nun mazbatasını, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel aldı. Yücel, "CHP olarak demokrasiyi, hukuku, adaleti sağlamak için Atatürk’ün yolundan sapmadan mücadele ediyoruz. Vekillerimiz göreve başladıkları günden itibaren demokrasi ve hukuk mücadelesi verecekler. İzmir demokrasiye sahip çıktı her zaman olduğu gibi. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun mazbatasını alma onuru yaşadım. Yarın kendisine götürüp ellerimle teslim edeceğim. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, mücadelemiz devam ediyor. Demokrasiyi egemen kılana kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Mazbatasını eşi Huriye Serter ile birlikte alan eski CHP İzmir İl Başkanı Bedri Serter, “Hayat müşterek, ben mazbatamı eşimle almak istiyorum. Tüm seçilen vekillerimizle Ankara’da gereği neyse yapacağız. Söz veriyorum” derken, ikinci kez İzmir’den vekil seçilen Selin Sayek Böke de "Bize bu temsil onurunu veren herkese teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet, barış, demokrasi, hukuk’ demek için Ankara’ya yola çıkıyoruz” dedi.

Mehmet Ali Çelebi bebeği ile geldi

DİSK Genel Başkanlığından istifa eden ve CHP’den Milletvekili olan Kani Beko, "CHP İzmir İl Başkanına, ilçe başkanlarına, İzmir halkına teşekkür ediyorum. Eşitlik, özgürlük, demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesine Meclis’te devam edeceğiz" diyerek duygularını ifade etti. Ergenekon davasından dolayı 4.5 yıl tutuklu kalan Mehmet Ali Çelebi ise mazbatasını almaya 2 aylık bebeği Ali ve eşi Kezban Merey ile geldi. Çelebi, "Her şey onların geleceği için" diye konuştu.

"Cumhuriyete borçluyum”

Eşi Demet, 5 aylık kızı İnci ve 8 yaşındaki oğlu Uraz ile birlikte mazbatasını alan Ednan Arslan da şöyle konuştu:

"Gençlik örgütlerinden gelip milletvekili oldum. Erzincan’ın bir köyünden gelip milletvekili olabiliyorsam bunu cumhuriyete borçluyum. Demokrasi mücadelesi devam edecek. Buna inanalım. Safları sıklaştıralım."

CHP İzmir’den vekil seçilen bir diğer isim Mahir Polat da eşi Meltem ve 14 yaşındaki oğlu Hasan Ulaş ile mazbatasını aldı.

"Milletimizin verdiği görevin belgesi”

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, şöyle konuştu:

"Bir seçimi geride bıraktık. Halkımızın iradesi ile TBMM’de bir dönem daha çalışma görevi aldım. Bu mazbata milletimizin bana verdiği görevin belgesidir. Bu görevi tüm kadrolarımız ile birlikte en doğru zamanında hizmet verebilmek adına teslim aldım. Yanımda oğlum var. Ailemin ve örgütümüzün emeğinin payı var mazbatada. Demokrasi adına, barış adına, daha mutlu, daha huzurlu bir toplum adına, adalet adına mazbatanın gereğini yapacağım.”

"Türkiye zor günlerden geçti”

İkinci kez milletvekili seçilen Murat Bakan ise "Çok zor bir dönem geçirdik. Üç genel seçim, darbe girişimi; Türkiye zor günlerden geçti. Kutuplaşmanın yerini kardeşliğin aldığı bir dönem olmasını temenni ediyorum. Eşim ve oğlum başta olmak üzere aileme teşekkür ediyorum. Bilgi ve üretkenlik çizgisinde siyaset yapıp ülkemize katkı koyacağız" ifadelerini kullandı.

Oğlu ve eşiyle mazbatasını alan Sevda Erdan Kılıç, "En büyük destekçim eşim ve oğlumla geldim. 20 yıldır örgütte görev aldım. Bundan sonra aynı mücadeleyi mecliste vereceğim. 2 Temmuz’da mazbata almanın layığını yerine getireceğim” dedi.

Tuncay Özkan’ın mazbatasını ise CHP MYK Yardımcısı Şakir Başak aldı.

"Dürüstlükle hizmet edeceğim”

Türkiye’nin ilk Roman milletvekili Özcan Purçu, "İl örgütümüze İzmirlilere teşekkür ediyorum. İzmirliler verdi bunu bize. Elimden geldiğimce herkes için elimden geleni yapacağım. Dürüstlükle hizmet edeceğim” diye konuştu.

Tacettin Bayır ise "Alıştım ben artık üç yılda üç tane mazbata verdiler. Umuyorum bir yıl sonra dördüncüsünü almak zorunda kalmayalım. Gençlere yol açalım” dedi.

Milletvekilleri, mazbatalarını almalarının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.