En büyük projemiz huzur. Bunu yapacağız” dedi. İnce ayrıca, 24 Haziran’dan sonra bir üniversite ligi kuracaklarını da vaat etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli’de 25 dönüm alan üzerine kurduğu Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın açılışını, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yaptı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı ile kızları Nilhan Nur Kışlalı ve Dolunay Kışlalı da katıldı. Vatandaşlar da saatler öncesinden alana gelerek Muharrem İnce’yi bekledi. Açılış sonrası yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisini büyüteceklerini, üretim ekonomisine geçileceğini dile getiren İnce, “Erdoğan saman ithal edecek, İnce yerli tohumları üretecek. Erdoğan AVM yapacak, İnce fabrikalar dikecek. Erdoğan kindar nesil yetirecek, İnce dünyaya insan yetiştirecek. Erdoğan meydanlarda ‘tezek’ diyecek, İnce meydanlarda ‘gelecek’ diyecek. Bizim işimiz kavga değil. Çocukları doğru dürüst yetiştirelim, çiftimizin ürünleri kalmasın, esnafımı siftahsız dükkan kapatmasın istiyoruz. Türkiye’de umutları tazelemek istiyoruz. En büyük projemiz huzur. Bunu yapacağız” diye konuştu.

“Dördüncü köprüyü de İnce yapar”

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine cevap vererek başlayan İnce, “Erdoğan benim sözüme atıfta bulunuyor. Ben ‘köprü yapmak ufak iş’ dedim. ‘Parayı basarsın olur. Birinci köprüyü Demirel, ikinci köprüyü Özal, üçüncüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar’ dedim. Erdoğan bana diyor ki ‘sen kimsin haddini bil’ diyor. ‘Köprü yapmak kim sen kim’ diyor bana. Erdoğan, betondan demirden köprü yapmak kolay. Ben gönüllere köprü kuruyorum gönüllere. Sen bu dünyaya gönül kırmaya gelmişsin, ben de gönüller arasında köprü kurmaya gelmişim. Hiç kimseyi dışlamıyorum, ötekileştirmiyorum. AK Parti’li, ülkücü kardeşlerim, HDP’li kardeşlerim, Saadet Partili kardeşlerim, 81 milyon hepsi bizim kardeşimiz. Barışacağız. Önce 81 milyonu barıştıracağız, sonra büyüyeceğiz” dedi.

“Aramıza nifak sokmaya çalışıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinde “Sen CHP’ye genel başkan olamadın, cumhurbaşkanı adayı oldun” dediğini kaydeden İnce, şu cevabı verdi: “Doğru diyor. Sen de Beyoğlu Bel Başkanı adayı oldun ama seçilemedin. Yani siyasette bunlar olabiliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı olamadın. 91’de milletvekili adayı oldun, olamadın. Ben de genel başkan seçilemedim ama cumhurbaşkanı seçileceğim ne var bunda? Yani arkadaşın Abdullah Gül, Fazilet Partisi’nden genel başkan aday oldu seçilemedi ama sonra cumhurbaşkanı oldu. Siyasette bunlar var. ‘Seni Kılıçdaroğlu nasıl çağırdı?’ diyor. Kılıçdaroğlu benden 15 yaş büyük. Sen bakanları dövdün ne konuşuyorsun? Bana isim verdirme. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Tadında bırak. Her kuşun eti yenmez tadında bırak. Yani Kılıdöçaroğlu kibar adam. Kabalık olsun diye onu yapmaz. Geç onları. Aramıza nifak sokmaya çalışıyor. Bu nifaklara aldanmayın. Biz ne yağacağız ona bakalım.”

“Türkiye boşa çalışıyor”

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye tekstilde elbise üretiyor. Bu dikilen elbiseler alınıyor İtalya’ya gidiyor. Türkiye’de dikiliyor ama 10 katı fiyata satılıyor. Türkiye’de televizyon yapılıyor ama 10 Euro kazanıyoruz her bir televizyondan. Otomobil üretiliyor. Bir otomobilden 100 Euro kazanıyoruz. Çerez parası. Türkiye boşa çalışıyor. Çünkü bizim markamız yok. Biz gençlerle birlikte marka oluşturacağız. Dünyada ilk 100 marka arasında bir tane Türk markası yok. Eğer 24 Haziran’da ülkemizin kaderini değiştiremezsek 100 yıl yoksul kalacağız. Erdoğan ‘domatesleri satın’ diyor, ben ise ‘yanına fabrika katıp ya salça ya da ketçap satalım katma değeri yüksek olsun’ diyorum.”

“Bir üniversite ligi kuracağız"

19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500 liralık gençlik bursu ve cumhuriyet bursu vereceklerini vaat eden İnce, “Bu parayı size Türkiye Cumhuriyeti’ verecek. Bugün devlet bir yoksula yardım ettiğinde Erdoğan cebinden mi veriyor, AK Parti kasasından mı veriyor? Gençler; size fizik öğretmeni Muharrem abiniz olarak söz veriyorum; 2 yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Son yıllarda kaç tane stadyum yaptılar? 265. Stadyum lazım mı? Tabii ki lazım ama amaçları stadyum değil. Çoğunun adı Atatürk stadıydı. Anlarsınız siz. Onları yıkıp sırf Atatürk’ün adını silmek için 265 stadyumu yıktılar, onu yıkacağına 265 fabrika kursaydın gençler işe girseydi. Bu en yakın üniversite Katip Çelebi. Bir semt insanının üniversiteyle bağı olması lazım. 24 Haziran’dan sonra açıklıyorum bir üniversite ligi kuracağız. O halk o üniversitenin spor takımına destek çıkacak. Üniversite ile vatandaş arasında taraftar bağı kuracağız. Ve insanlarımızı gençlerim izi teşvik edeceğiz. 10 bin öğrenciyi her yıl yurt dışına göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kışlalı için dua ettiler

Konuşmasında Ahmet Taner Kışlalı ile bir anısını da anlatan İnce, “Yıllar önce Yalova’da Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı idim. Kendisine telefon açmıştım. O zamanlar cep telefonu yoktu, evini aradım dedim ki ‘Yalova’da panel yapmak istiyoruz gelir misin?’ Dedi ki ‘seve seve gelirim.’ Kendisine Yalova’dan araç göndermeyi teklif ettim ama ‘bu ülkenin kaynakları o kadar bol değil, masrafa gerek yok otobüse biner gelirim’ dedi. Sonra gerçekten de otobüse bindi tevazu içinde. Otelde kartvizit bıraktım ev telefonumu da yazdım. Dedi ki ‘en son gittiğimi kafede ıhlamur içemek istedim ama yoktu, çay içtim’ dedi. Ben de bahçemdeki ıhlamurdan ona bir torba ıhlamur yolladım” şeklinde konuştu. İnce daha sonra alanda bulunanlarla birlikte Kışlalı için Fatiha okudu.

Ahmet Taner Kışlalı Parkı

Sadece Çiğli’nin değil, kentin tamamı için önemli bir çekim merkezi olacağı belirtilen Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın 11 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi. Parkta, seyir terasları ve açık fitness alanları oluşturuldu. Ayrıca yeni nesil çocuk oyun alanları ile dinlenme ve toplanma mekanları hazırlandı. 3 bin 500 metrekare çim alan düzenlenen parka toplam 392 ağaç dikildi. Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı’nın yazdığı bir mektuptan yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkta merhum gazetecinin en sevdiği ağaç olan "katalpa"ya da yer verdi. Kışlalı’nın 1997 Eylül’ünde evinin önüne diktiği katalpa ağacının aynısı, kendi adını taşıyan ve Ocak sonunda açılacak parkın en özel köşesine yerleştirildi. Oya, kırmızı yapraklı süs eriği ve akasya ağaçları, çiçekleri ve yaprak dokusuyla parka ayrı bir renk verdi. Çınar yapraklı akçaağaç, melez servi, mavi servi, grevilya, fıstık çamı ve Londra çamı türlerindeki ağaçlar ile çiçekli çalı grubundan güzellik çalısı, bahar dalı, ağaç hatmi, beyaz zakkum, gül türleri, kokusuyla ünlü lavanta, biberiye, defne ve Arap yasemini türlerindeki çalı grupları da parkı şimdiden çekim merkezi haline getirdi.