CHP'nin Karaburun aday adayı Erdoğan: "Yarımadamız organik tarımın gözdesi olacak"

İzmir'in Karaburun ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Batıköyleri Mandalina Festivali çok sayıda kişiyi ağırladı. Festivale katılan CHP Karaburun Belediye Başkan Aday Adayı Avukat İlkay Girgin Erdoğan da, "Yarımadamız organik tarımın gözdesi olacak. Bu konuda tüm çalışmalarımız hazır" dedi.

Karaburun ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Batıköyleri Mandalina Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 11. kez düzenlenen festivale, ilçe dışından da çok sayıda kişi katıldı. Sabah saatlerinden itibaren mandalina kokulu Küçükbahçe'ye akın eden bölge halkı, festivalde unutamayacakları bir gün geçirdi.

CHP Karaburun Belediye Başkan Aday Adayı Avukat İlkay Girgin Erdoğan da, anlamlı festivalde hemşehrileriyle birlikteydi. CHP Karaburun Belediye Başkan Aday Adayı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun'da organik tarımın hayata geçirilmesi var olan kaynakların korunması için projelerinin olduğunu belirterek, "Bölgenin verimli toprakları bulunmaz bir nimet. Üreticimizin teşvik edilerek güçlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Mandalina ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Bu nedenle çiftçimizin her daim yanında olacağız" dedi.

Karaburun'da hemşehrileri ile tek tek selamlaşan Erdoğan; çalışmalarına start verdiğini, Karaburun'un gelişmesi için 'Organik Tarım' projesi kapsamında bölgedeki mevcut faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerine destek olacağını ve kurulacak yeni tarımsal kalkınma kooperatifleri ile organik üretim yapılarak bölge halkına gelir sağlanacağının müjdesini verdi.

Kadınların ve gençlerin de istihdamının arttırılmasını hedeflediğini ifade eden CHP Karaburun Belediye Başkan Aday Adayı İlkay Girgin Erdoğan, "Yarımadamız organik tarımın gözdesi olacak. Bu konuda tüm çalışmalarımız hazır. Karaburun Yarımadasına ait yerel ürünlerin tanıtımı ve markalaşıp pazarlanması için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.