CHP’nin Sulçuk SKM açılışını Başkan Kocaoğlu yaptı

Selçuk’a gelen Başkan Kocaoğlu, ilk olarak ilçe esnafı ile buluştu. Esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce için destek istedi. CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan ve çok sayıda partili tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Kocaoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Selçuk İstasyon Meydanı’nda eski Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ile birlikte karşılıklı tavla oynadı. Başkan Kocaoğlu, daha sonra tüm partili ve vatandaşlar ile birlikte SKM’nin açılışını gerçekleştirdi.

Katılımcılar arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı’nın da bulunduğu açılış programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 6 yaşından bu yana siyasetin içinde olduğunu ve 64 yıldır mücadele ettiklerini söyledi. Dededen gelen siyasi tecrübe ile 14 yıldır İzmir’in Belediye Başkanı olduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, "İktidar olmak; ülkeyi yönetmek, ülkeyi adil, tarafsız, dürüst ve millet yararına, devlet yararına, 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yararına kullanmak ve bunun için siyaset yapılmak… Eğer hısım akrabanı, amcanı, dayını, enişteni, özellikle bacanağını zengin etmek için memleketin malını yemek için siyaset yapıyorsan yapma, git becerin neyse, hangi işi biliyorsan başarılı ol gece gündüz çalış. Para mı kazanacaksın?, mevki mi kazanacaksın, makam mı kazanacaksın, hamam mı alacaksın al. Hepimizin bildiği gibi 1980’den sonra 12 Eylül’de en büyük darbe CHP’ye vuruldu. CHP usta çırak ilişkisi ile siyasetçi yetiştiriyor. Bu güne kadar menfaat uğruna kurulan birçok parti ve partiler gelip geçti. CHP’de ise menfaat olmadığı için bir türlü iktidar olamadık. Bu güne kadar sabırla, inanarak mücadele ettik. Ama bol bol da dedikodu yaptık. Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu, bir hafta geçti, bir performans gösterdi ve partide çok şükür dedikodu bitti. Herkes kendine geldi. Demek ki hepsinin kaynağı umutsuzlukmuş. Şimdi umudu gördük ve kalktık çalışıyoruz" diye konuştu.

Tüm partilileri 24 Haziranda sandıklara sahip çıkmaya davet eden Başkan Kocaoğlu, "AKP’nin oyu sabit, sayısı da sabit. Bu menfaat şirketi olduğu için herkes örgütlü bir şekilde gidip oyunu kullanıyor. Oyunu kullanmayanlar bizden. Biz oy kullanma oranını yüzde 80’lerden, 90’lara yükselttiğimizde hem Sayın Cumhurbaşkanının, hem de AKP’nin oyu yüzde 40’tan aşağıya düşüyor ve ikinci turda umut kalmıyor, parlamentoda çoğunluğu Millet İttifakı alıyor. O zaman herkesin seçime gitmesini, oyunu kullanmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Konuşmanın ardından SKM’nin açılışını törenle gerçekleştiren Başkan Kocaoğlu, alkışlar eşliğinde Selçuk’tan uğurlandı.