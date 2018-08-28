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28 Ağustos 2018 10:29

ÇİBEM’de büyük başarı

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ÇİBEM) geçtiğimiz dönem bir yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin sınavlarda gösterdiği başarı göz doldurdu.

ÇİBEM’de büyük başarı

28 Ağustos 2018 10:29


Açıldığı günden bu yana çalışmalarına büyük titizlikle devam eden ÇİBEM ,meslek edindirme kursları noktasında Çiğlililere sunduğu hizmetin yanında, beşinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar tüm eğitim kademesinde öğrencilere sunduğu eğitimle de göz doldurmaya devam ediyor. Dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı sunan ÇİBEM, bu yıl da başarılarına yenilerini ekledi.


ÇİBEM öğrencileri, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan LGS, TYT ve AYT’de muazzam başarılar yakalayarak hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Liselere Geçiş Sınavı’nda Atatürk Lisesi, Çiğli Fen Lisesi, Cihat Kora Anadolu Lisesi gibi İzmir’ in marka olmuş liselerine öğrenci kazandıran ÇİBEM; üniversiteye geçiş sınavında da yüzde 94’lük bir başarı oranı yakalayarak, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde eğitim alacak öğrencileri yetiştirmenin haklı gururunu yaşadı.


Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Kurumumuzda yer alan eğitmenlerimizin, yöneticilerimizin ve rehberlik birimimizin etkin ve uyum içinde çalışmasıyla elde edilen başarı Türkiye’mize armağan olsun. Çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayarak onları hayallerine bir adım daha yaklaştırdığımız, aynı zamanda da ailelerimize bu anlamda yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyor ve hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.




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