ÇİBEM'de ders zili çaldı

Çiğli Belediyesinin önem verdiği başlıca sosyal projelerinden biri olan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (ÇİBEM) yeni eğitim dönemi başladı. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, sınıfları dolaşarak 8. ve 12. sınıfta okuyan öğrencilere başarılı bir yıl diledi ve derslerde kullanılacak kitap setlerini dağıttı.

Açıldığı günden bu yana çalışmalarına büyük titizlikle devam eden ÇİBEM, meslek edindirme kursları noktasında Çiğlililere sunduğu hizmetin yanında, beşinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar tüm eğitim kademesinde öğrencilere verdiği eğitimle de göz doldurmaya devam ediyor. Dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı sunan ÇİBEM'de yeni dönem başladı. Gördüğü yoğun ilgiyle toplamda 62 sınıf ve bin 240 öğrenciye ulaşan ÇİBEM bu yıl önemli bir rekora da imza attı.

Başkan Hasan Arslan sınıfları dolaştı

Geçen yıl yüzde 94'lük başarı gösteren ÇİBEM'i ziyaret ederek sınıfları dolaşan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarı diledi. Öğrencilere bir yıl kullanacakları güncel ve müfredata uygun eğitim setlerini de veren Başkan Hasan Arslan şöyle konuştu: "Eğitim merkezimizin sistemli ve disiplinli çalışmaları sonucu önemli başarılara imza atıldı. Bu yıl da pırıl pırıl gençlerimiz bizi tercih etti. Bizler de onlara en iyisini sunma sözü verdik. Bir yıl boyunca çocuklarımız ücretsiz olarak eğitim merkezimizden yararlanacak. Tüm öğrencilerimize başarılı bir yıl diliyorum."