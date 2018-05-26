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26 Mayıs 2018 09:28

Çiçek festivalinde, polis eşleri şehit çocuklarına burs topladı

Narlıdere Gençlik ve Çiçek Festivali’nde, Polis Eşleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Nüket Aşkın ve üyeler, kermes standı açarak daha önce yapılan birçok festivaldeki gibi elde edilen gelirle şehit polis çocuklarının bursunu karşıladı.

Çiçek festivalinde, polis eşleri şehit çocuklarına burs topladı

26 Mayıs 2018 09:28


Polis Eşleri Derneği İzmir Şubesi şehit polis çocuklarına burs sağlamak için Narlıdere Gençlik ve Çiçek Festivali kapsamında Pir Sultan Abdal Parkı içerisinde stant açtı. Geliri şehit polis çocuklarına burs sağlamak için açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Polis Eşleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın eşi Nüket Aşkın’ın himayesinde açılan polis eşlerinin evlerinde hazırladıkları yiyecek ve giyim eşyalarının satıldığı stant da; Narlıdere Belediyesi, mahalle muhtarları, Halk Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve Narlıdere esnafı da destek verdi. Stantta el yapımı giyim eşyaları, el yapımı ev ve süs eşyaları, el yapımı yiyecek, tatlılar, limonata, dondurma ve ayran satışı yapıldı. Başkan Nüket Aşkın, yaptığı yiyecekler ile standa destek verdi. Standı gezen Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın standa gösterilen memnuniyeti dile getirerek derneğin çalışan polis eşlerini bir araya getirerek görevi başında şehit düşen, gazi, ve malul meslektaşlarının çocuklarının emanetleri olduğunu, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bu uğurda standa katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.




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