Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 14:20

Çiçeklerin üzerine çöken seralar büyük hasar oluşturdu

Çiçeklerin üzerine çöken seralar büyük hasar oluşturdu

11 Ocak 2017 14:20

İzmir’in Menderes ilçesinde, çok sayıda sera yoğun kar yağışı nedeniyle çökerken üreticiler binlerce lira zarara uğradı.
Menderes ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı bölgede 10’un üzerinde sera, üzerine yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökmenin de etkisiyle seralardaki gül ve karanfiller zarar gördü. Kar yağışının bölgede 20 santimetreyi bulduğunu ifade eden üreticiler, oluşan zararın büyük olduğunu ifade etti.
Yetkililere çağrıda bulunan bir üretici, “Zararımız çok büyük. Uzun zaman sonra bu kadar karla karşılaştık. Önce çiçeklerde buzlanma oldu, sonrada üzerine sera çöktü. Binlerce lira zararımız var” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç