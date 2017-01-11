Çiçeklerin üzerine çöken seralar büyük hasar oluşturdu

İzmir’in Menderes ilçesinde, çok sayıda sera yoğun kar yağışı nedeniyle çökerken üreticiler binlerce lira zarara uğradı.

Menderes ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı bölgede 10’un üzerinde sera, üzerine yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökmenin de etkisiyle seralardaki gül ve karanfiller zarar gördü. Kar yağışının bölgede 20 santimetreyi bulduğunu ifade eden üreticiler, oluşan zararın büyük olduğunu ifade etti.

Yetkililere çağrıda bulunan bir üretici, “Zararımız çok büyük. Uzun zaman sonra bu kadar karla karşılaştık. Önce çiçeklerde buzlanma oldu, sonrada üzerine sera çöktü. Binlerce lira zararımız var” dedi.