Bazı üreticiler, kanalizasyon sularının da karıştığı dere yataklarından sulama yapmak zorunda kaldıklarını öne sürdü.

2017 sulama sezonu öncesinde ancak yüzde 25’lik doluluk oranına ulaşan Beydağ Barajı’ndaki su miktarı, Ağustos ayı başı itibariyle oldukça azalırken, 2018 yılında da ancak yüzde 20 doluluk oranına ulaşabildi. Su miktarının azalması nedeniyle yaklaşık 40 gün verilen suyun sulama amaçlı salınımı Temmuz ortasında kesildi. Sezon ortasında susuz kalan bazı üreticileri de dere yatağına akıtılan kanalizasyon sularını sulama amaçlı kullanmaya başladı.

Kanalizasyon suyunun sulama amaçlı kullanılmasının çeşitli tehlikelere yol açabileceğini ifade eden üretici Hayri Çıtak, "Kiraz’dan baraj gölüne arıtmasız kanalizasyon suyu verildiği söyleniyor. Zaten baraj suyu da çamurluydu ama çaresiz olduğumuz için kullanıyorduk. Şimdi baraj suyu kesildi. Çiftçiler kendi başlarının çaresine bakmaya başladılar. Kimileri de Ödemiş’e bağlı Çaylı, Kaymakçı ve Ovakent mahallelerinin kanalizasyon suları ile ürünlerini sulamaya başladılar. Buradaki kanalizasyon suları da arıtma yapılmadan şimdi doğrudan Küçükmenderes Nehri’nin yatağına akıtılıyor. Bu her açıdan tehlikelidir. Kanalizasyon suyunun arıtılmadan nehir yatağına verilmesi ciddi bir tehlikeyken bu suyun tarımsal amaçlı kullanılması da başka bir tehlikeyi doğurmaktadır. Bu işin sorumlusu kimse bir an önce önlem alınmalıdır” dedi.

"Barajdan çamur geliyor"

Ödemiş’e bağlı Ertuğrul Mahallesi sakinlerinden Kemal Ersöz, "Borulardan balık ve çamurlu su gelmeye başlamıştı. Kiraz’ın atık sularının da baraj suyuna karıştığını duyuyoruz. Kiraz’dan bu yana eski beldeler Çaylı ve Kaymakçı mahallelerinin atık suları da dere yatağına akıyor. Tarlalarımızın üstünde 1-2 milimetrelik yağlı ve çamurlu toprak katmanı oluşmaya başladı. Bunları ilçe tarım müdürlüğü yetkililerine dilekçelerle bildirdik. Tespit yaptırdık. Soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ersöz, konu hakkında ilgili yerlere dilekçeler verdiklerini belirterek, "İlgililerin yerinde incelemesiyle bizim iddialarımız doğrulandı. Baraj suyu, Kiraz’dan itibaren kirleniyor. Bu da topraklarımızın yosunlaşmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Acil önlem alınmalı"

Geçen yıl toplulaştırma çalışmaları biten bölgedeki en büyük tarım alanına sahip Kaymakçı Mahallesi’nin Muhtarı Şakir Balcılar da üreticilerin su sıkıntısı içinde olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bölgede hayvancılık hızla artıyor. Ödemiş’te insan sayısı kadar büyükbaş hayvan var. Bu hayvanlar su ve yem istiyor. Yem bitkisi için en uygun ürün mısır. Mısır da çok su isteyen bir ürün. Barajdan çamurlu su geldiği doğru. Baraj suyu kaliteli olmasa da üreticimiz çaresiz. Kanalizasyon sorunu da başlı başına çözülmesi gereken bir sorun. Yetkililerden ilgi bekliyoruz."

"Sorumluluk büyükşehirin"

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ise kirlenmeden dolayı sorumluluğun İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu belirterek, "Bazı köylerin atıkları açıktan akıyordu. Onları kanal içine biz aldık. Arıtma konusu tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda" şeklinde konuştu.