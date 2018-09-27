Çiftçilerden 'Kısmet' isimli yeni traktör modeline tam not

Erkunt Traktör'ün geçtiğimiz aylarda tanıtımını gerçekleştirdiği yeni Kısmet E-B ve Kısmet E-T, iki farklı iz genişliği seçeneği sunan tasarımıyla çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Erkunt Traktör'ün Kısmet ailesinin yeni üyeleri; kullanışlı tasarım detayları, düşük devirlerde yüksek tork avantajına sahip olmasıyla birlikte çiftçilere her zamankinden fazla güç ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Kısmet E-B ve Kısmet E-T modellerinin bugüne kadar yalnızca tarla tipi ile satışa sunulduğunu belirten Erkunt Traktör Genel Müdürü Tolga Saylan, traktörlerin yeni bağ-bahçe modeliyle de çiftçilerin Kısmet'i olmaya devam ettiğini söyledi.

'Müşteri memnuniyeti' odaklı iş anlayışını benimsediklerini dile getiren Saylan, AR-GE Merkezi mühendislerinin çiftçinin ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunabilmek için çalıştığını, yeni projelerin başlatılması öncesinde ayrıntılı pazar analizleri yapılarak birçok çiftçi ve bayinin görüşlerini de aldıklarını dile getirdi.

Yeni modeller beğenildi

Tolga Saylan, yeni Kısmet'lerin kısa sürede beğenildiğini söyleyerek, bağ bahçe ve tarla işlerini kolaylıkla yapabilecekleri yeni Kısmet E - T hakkında, "Kısmet E - T, sadece küçük tarlası olanın değil, büyük çiftliği olanın da işine yarıyor. İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi bölgelerde üretim yapan ve küçük tarlası olan çiftçiler, bir süredir hem iz aralığı hem de tork gücü bakımından bazı özellikler talep ediyordu. Erkunt, bu ihtiyacı görerek çıtayı biraz daha yükseltti ve beklenen özelliklerin çok üstünde bir traktör ortaya çıkardı. Modelin en dikkat çeken ve en iddialı olduğu özelliği, maksimum torka ulaştığı devir. Ayrıca yeni seri, 2.35 km'den 36 km'ye uzanan hız aralığı sayesinde yoğun nakliye işi yapan üretici ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin imdadına da yetişiyor" diye konuştu.

Kısmet E - B modelinin en dar yerlerden geçebildiğini ve ürünlere zarar vermeden çalıştığını kaydeden Saylan, modelin pratik manevra kabiliyeti sunduğunu söyledi.

Tolga Saylan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar piyasaya sunulan Kısmet, en çok tarla tarımı yapan çiftçiler tarafından tercih ediliyordu ve Erkunt'un satış rakamlarında büyük pay sahibiydi; fakat bu kadar talep gören Kısmet serisi, bir süre sonra bağ-bahçe tarımıyla uğraşan üretici tarafından da çok istendi. Amaç; sıkışık nizamlı tarım yapılan alanlarda ürünlere zarar vermeden çalışabilecek, meyve ağaçlarının aralarında kolaylıkla manevra yapabilecek bir traktör tasarlamaktı. Talebe göre yapılan tasarım değişikliklerinde ilk iş, Kısmet serisinin iz aralığını daraltmak oldu. Böylece, var olan ve herkesçe memnun kalınan Kısmet'e hiç dokunulmadan, 50 ve 55 beygir seçeneklerine sahip Kısmet E - B serisi tasarlandı. Yeni Kısmet E - B, levyeli transmisyonuyla bağ bahçelerde kolaylık sağlayacak pratik manevra kabiliyeti sunuyor. Ayrıca, otomatik hidrolik kaldırma sistemiyle bağ bahçe işlerinde ekipman kullanım kolaylığı sağlıyor. Modelin en önemli özelliği ise 1150 mm iz genişliği. Bu özelliğiyle levyeli transmisyonunun sağladığı manevra kabiliyetini bir üst seviyeye taşıyan Kısmet E - B, en dar yerlerden kolaylıkla geçebiliyor."