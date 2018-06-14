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14 Haziran 2018 10:13

Çifte kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Huzurevi ve Eşrefpaşa Hastanesindeki kutlamalarda Ramazan Bayramı ve Babalar Günü sevincini birlikte paylaştı.

Çifte kutlama

14 Haziran 2018 10:13


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarının bayramını kutladı. Genel Sekreter Buğra Gökçe ve Başhekim Op. Dr. Ali Serdar Pedükcoşkun ile birlikte personelle tek tek bayramlaşan Dr. Kocaoğlu, “Bayramlar birlik ve beraberlik duygularımızın yoğunlaştığı, dargınların barıştığı, tüm insanların sevgiyle kucaklaştığı çok önemli günlerdir. Huzurlu ve barış içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum” dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’da kurduğu Sosyal Yaşam Kampüsündeki Huzurevi’nde ise çifte kutlama vardı. Huzurevi sakinleri Babalar Günü ve Ramazan Bayramını İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte kutladı. Huzurevi sakinlerine küçük hediyeler sunan ve onlarla sohbet eden Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun selamlarını da iletti. Dr. Gökçe, “Tüm babalarımızın gününü, hem de Ramazan Bayramınızı kutluyoruz. Bizim en büyük mutluluğumuz, sizin bu kampüste huzurlu ve neşeli yaşadığınızı görmek. Gözlerinizdeki bakış ve ışıltı bizim için ömre bedel. Hepinize sağlıklı uzun günler diliyoruz” diye konuştu.



“En mutlu günlerimiz”


Yapılan bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren söyleyen Huzurevi sakinlerinden 82 yaşındaki Hilmi Karakuş, “Bir aydır bu kampüste yaşıyorum. Böyle bir yerin olduğunu bilseydim daha evvel yerleşirdim. Ben böyle ilgi alaka hayatımda yaşamadım. İyi ki varsınız” dedi.


1 yıldan beri Sosyal Yaşam Kampüsü’nde konaklayan 70 yaşındaki Sevim Coşkun ve 61 yaşındaki Fadime Dalkınç ise Büyükşehir çalışanlarının kendilerine her zaman çok şefkatli yaklaştığını belirterek, “Burada güvenli, konforlu ve sağlıklı bir ortamdayız. Hayatımızın en güzel günlerini Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde yaşıyoruz. Hiçbir zaman bizi burada unutmuyorlar. Her zaman ziyaretlerimize geliyorlar. Allah razı olsun” dedi.




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