Çiftlik Bank benzeri sistem kullanmakla suçlanan şirketten açıklama

Türkiye genelinde para topladığı binlerce kişiyi dolandırmasıyla gündeme gelen Çiftlik Bank’a benzer bir sistemin İzmir’de Fons unvanı ile çalışan bir şirket tarafından da kurulduğu yönündeki iddialara şirket yetkililerinden yanıt geldi.

Sistem nasıl işliyor?

Şirket yetkililerinin aktardığına göre, yaklaşık bin 700 yatırım ortağı olan şirkette sistem, belirlenen herhangi bir projeye yatırım ortaklarının (üyeler) girmesiyle çalışıyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler, belirlenen projelerden birine başvurabiliyor. Projenin bitiminde ise firma, elde edilen karı yatırım ortakları arasında paylaşıyor. Firma yetkilileri her yatırımcı ortağına teminat olarak tapu verirken, zarara olacak olan projeye girmemeye çalışıyor.

Çalışma sistemlerinde Çiftlikbank usulü bir durum olmadığını, Maliye Bakanlığının bir şahıs ya da kurumdan gelen ihbar üzerine şirket hakkında inceleme başlattığını belirten Fons AŞ CEO’su Tamer Budak, “Bu süreç 3 ay önceden başladı. Biz de kendi adımıza bir şirket yönetiyoruz, alım gücü olan bir şirketiz. Son zamanlarda hakkımızda asılsız söylentiler duyduğumuz için ve haberlerin çıkmasından korktuğumuz için avukatlarımızla birlikte kendi dilekçemizle Gümrük Bakanlığına gittik. Bakanlık ihbar ve şikayetler üzerine inceleme olduğunu söylüyor. Bugün BİMER’e açsanız birçok şikayet vardır. Bize bilgi sormalarının sebebi de ‘İhbara karşı bilgi aktaracağız. O yüzden evraklarınız istiyoruz’ denildi. MASAK da bununla ilgili blokemiz var, Gümrük Bakanlığı da bundan dolayı denetlemedeyiz. Biz ticaretimizi hala devam ediyoruz” dedi.

Çıkan haberlerdeki iddiaların hepsinin aksi olduğuna ilişkin belgeleri de sunabileceklerini öne süren Budak, “Haksız yere böyle bir haberle karşı karşıya gelmek bizi yaraladı. 30 bin kişiye istihdam sağlayan bir firmanın alt yapısında çalışıyoruz biz. Gayrimenkul, reklam departmanı, gıda ile ilgili işlerimiz var. İki ana dominantımız var; inşaat ve holigram reklam teknolojisi. Bunların hiçbirisini gayri resmi yapmıyoruz. Her birine ait Türkiye Cumhuriyeti’ne kayıtlı tüzel kişiliği olan vergileri ödenen 6 şirket üzerinden yapıyoruz. Eğer biz ponzi sitemiyle yapıyor olsaydık hiçbir şirketi hiçbir şirkete ortak yapmazdık. Tüm şirketlerin ortaklı yapısı da Türk Ticaret Kanunu’na göre yapılanmıştır. Ponzi haberlerinin tamamı asılsızdır” ifadelerini kullandı.

“Yatırımdan gelen 17 milyon bizim ödediğimiz 25 milyon”

Devletin istediği anda tüm usulsüzlükleri ortaya çıkarabileceğini belirten Tamer Budak, “Fons unvanı altındaki firmalardan A Kazanç Plus’ın yatırımdan gelen toplam para 17 milyon lira, A Kazancın geri ödediği para ise 25 milyon TL. Biz reel bir ticaret yapmasaydık 17 milyon ile 25 milyonu nasıl öderdik” dedi.

“Çiftlik Bank korkumuzdan çiftliğin sözleşmesini feshetmiştik”

Çiftlikbank ile şirketlerinin yan yana anılmasının sebeplerinden birinin kendilerinin Ankara’daki zirai yatırımlarının olduğuna işaret eden Tamer Budak, “Devlet ithal hayvana ciddi destekleme veriyor, karlı bir işti. Biz de iyi bir firmayız, resmi olarak hayvancılık şirketi açtık AŞ kurduk. Yatırımcı aldığımız pozisyonu da yok, öz kaynaklarımızla yaptığımız bir ticaret. Çiftlikbank gibi olaylarda anılmasından duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı 480 dönüm tesis üzerinde dünya standartlarındaki tesise hayvanlarımızı bile almıştık. Ama Fons’un böyle anılmasından korkacağımız için sözleşmesinden zarar etmemize rağmen, şirkete zarar gelmesinden dolayı biz sözleşmeyi feshettik” ifadelerini kullandı.

Yatırımcı ortaklarına teminat olarak tapu verdiklerini öne süren Budak, yatırımcıların bir yıllık yatırım yaptıklarını, yapmış oldukları ticaret çerçevesinde ödemeleri gerçekleştirdiklerini, ödeme bittikten sonra da teminatlarını aldıklarını söyledi.

“Kimse mağdur olmayacak, kimsenin burnu kanamayacak”

Kimsenin mağdur edilmeyeceğini dile getiren Fons AŞ CEO’su Tamer Budak, şunları söyledi:

"Biz her şeyi kendi içimizdeki yatırımcılarla birlikte yapıyoruz. Bundan sonraki tek beklentimiz biz bu süreci atlatıp, bir tek insan mağdur olmadan evinde kafasını yastığa rahat koysun. Çünkü bu işler dominant etkisi yarattığında algının yanlış anlaşılmasından dolayı mağduriyetlerin çıkmasından korkuyoruz. Bizim en büyük endişemiz bu. Ama tekrar söylüyorum ki biz reel ticaret bir firma olduğumuz için zaten mağduriyetle ilgili hiçbir şey olmayacak. Net kimsenin burnu kanamayacak. Söz verdik çünkü biz insanlara. İşimiz var, ticaretimiz var. Bankada paramız var. Yürüyen projelerimiz var reel ticaretimiz var. Kesinlikle mağdur edilmeyecek. Biz gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Eğer zaten biz bir şeyin arkasına dursaydık. Bu çok büyük kozdu, para alıp kaçmak için. ‘Denetlemedeyim banka bloke koydu hadi kaçıyorum’ derdik. Biz buradayız, ofisimizdeyiz. Kimsenin burnu kanamayacak.”