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29 Ağustos 2018 12:29

Çiftlik gibi okulda 100 kanatlı hayvan var

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı bir dağ mahallesindeki ilkokul bahçesinde, 100 civarında kanatlı hayvan besleniyor.

Çiftlik gibi okulda 100 kanatlı hayvan var

29 Ağustos 2018 12:29

Okul Aile Birliği Başkanı Şükran Özkan, birkaç hayvan besleme ile başlayan bu işin giderek büyüdüğünü ve hayvan dostu okul olmak için müracaat edeceklerini söyledi.


Ödemiş ilçesindeki Köseler İlkokulu’nda, çok sayıda kanatlı hayvan yetiştiriliyor. Okulda şuana kadar 100 civarında kanatlı hayvan bulunurken, hayvanların sayıları günden güne artıyor. 30 civarında öğrencinin bulunduğu okulda minikler, bahçedeki hayvanları teneffüs aralarında beslerken, uzmanlarsa, bu gibi durumların miniklere hayvan sevgisinin aşılanmasında önemli bir etken olduğunu belirtiyor.


Son yıllarda okula gelir elde etmek için ipek böceği yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Okul Aile Birliği Başkanı Şükran Özkan, "Veli ve öğrencilerimizin katkıları ile yaptığımız bu çalışma, hem öğrencilerimizin ipek böceğini sevmelerini sağladı hem de minik dostlarına karşı daha duyarlı olmalarını sağladı" dedi.


İpek böceği yetiştiriciliğinin ardından okul bahçesinde kanatlı hayvan beslemeye başladıklarını belirten Özkan, "Okulumuzun çevresi bu iş için çok uygun. Kümeslerimiz okulumuzun içinde. Bir köy okulu olmamızdan dolayı 30 civarında öğrencimiz var. Güvercin ve hindi ile başlayan bu kanatlı hayvan sevdamız, hindi, kuğu ve tavuk gibi diğer cinslerle devam etti. Yumurtalarını, okulumuza yem bağışı yapan velilerimize bağışlıyoruz. Ödemiş’ten bile yumurta alan dostlarımız var. Çocuklar da teneffüslerde bu hayvanlarla oyalanmayı seviyorlar. Genellikle okul çevresinde dolaşan bu hayvanlar, okulun bitimi ile birlikte avluya ve kümese alınıyor. Uygulamadan son derece memnunuz. Çocuklarımız hayvanların aralarında yaşayarak seviyorlar, onlarla dost oldular" şeklinde konuştu.


Okulun müdür yetkili öğretmeni Tayfun Bengi de, velilerin bu çabalarının takdire şayan olduğunu belirtti.




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