Çiftlikte çıkan yangın korkuttu

Yangında 2 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangın, önceki gün Çatal Yörükkuyusu Mevkii’nde Mehmet Pınaraltı isimli vatandaşın tarlasında çıktı. Tarlanın orta yerinde başladığı tespit edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda 100 metre ilerideki aynı kişiye ait büyükbaş hayvan çiftliğine sıçradı. Çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlardan 2’si tamamen yanarak telef olurken 4 hayvan da yaralandı. Yangının ardından yapılan hasar tespitinde zararın 50 bin TL civarında olduğu anlaşıldı.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.