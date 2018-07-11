Çığ düşmesine karşı özel proje ekibi Bozdağ’da

Bozdağ Kayak Merkezi, çığ düşmesi ve oluşabilecek tehlikeler nedeniyle geçtiğimiz sene kapanmıştı. Bir süredir kapalı olan merkez için bir firma yetkilileri de bölgede inceleme yaptı. Tehlike nedeniyle etüt çalışması yapan çevre ve erozyonla mücadele biriminden özel ekip, yetkililerden de konu hakkında bilgi aldı. Çığ düşmesine karşı gerekli önleyici proje çalışmasının tamamlanması ve daha sonra da Bozdağ Kayak Tesislerinin hizmete girmesi beklenirken, incelemelere AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta da katıldı.

Tedbirler alındı

Delibalta, "Bilindiği üzere Ege ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden gelenlerin de ilgi odağı bir yer olan Bozdağ Kayak Tesisleri burada yaşanan çığ düşmesi ve benzeri olaylar nedeniyle valilik kararıyla kapatılmıştı. Yaklaşık 3 yıldan beri kapalı olan Bozdağ Kayak Tesislerinin tekrar hayata geçmesi konusunda bizlerin de bazı girişimleri oldu. Bizler de böyle bir yerin kapalı olması yerine, turizmin kalbinin attığı bir yer olarak tekrar hizmete devam etmesinin çok yararlı olacağını düşünerek, konuyu değerlendirdik. Çığ düşmesine karşı bir takım tedbirlerin alınması için proje ortaya konulması konusunda çevre ve erozyonla mücadele biriminden özel bir ekip burada bir inceleme çalışması gerçekleştirdiler" dedi.

Delibalta, şöyle devam etti:

"Bozdağ ve Gölcük mahallerinde bulunan tesisler gerçekten çok önemli. Gölcük ve Bozdağ yaylaları Ödemiş için son derece önemli ve önemli olduğu kadar da turistik merkezlerdir. Önceki yıllarda insanların rekor düzeyde tercih ettiği Bozdağ yaylasının da en büyük özelliği kuşkusuz Bozdağ Kayak Tesisleridir. Bizler de bu kayak tesislerinin tekrar güvenli bir şekilde hayata geçmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Geçen yıllarda kayak tesislerine gelen insan sayısında rekor düzeydedir. Bizler tekrar bu yerin hizmete girmesiyle bölgeye canlılık ve hareketlilik kazandırmak amacıyla Bozdağ Kayak Tesislerinin en kısa zamanda yeniden turizme kazandırmak amacıyla çalışma başlatılmasını istedik. Çığ düşmesine karşı gerekli önleyici proje çalışmasının tamamlanması ve daha sonra da Bozdağ Kayak Tesislerinin hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.