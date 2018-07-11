Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 12:52

Çığ düşmesine karşı özel proje ekibi Bozdağ’da

Ege’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Bozdağ Kayak Merkezi için harekete geçen özel bir ekip, merkez için çığ tehlikesine karşı etüt çalışması yaptı.

Çığ düşmesine karşı özel proje ekibi Bozdağ’da

11 Temmuz 2018 12:52


Bozdağ Kayak Merkezi, çığ düşmesi ve oluşabilecek tehlikeler nedeniyle geçtiğimiz sene kapanmıştı. Bir süredir kapalı olan merkez için bir firma yetkilileri de bölgede inceleme yaptı. Tehlike nedeniyle etüt çalışması yapan çevre ve erozyonla mücadele biriminden özel ekip, yetkililerden de konu hakkında bilgi aldı. Çığ düşmesine karşı gerekli önleyici proje çalışmasının tamamlanması ve daha sonra da Bozdağ Kayak Tesislerinin hizmete girmesi beklenirken, incelemelere AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta da katıldı.



Tedbirler alındı


Delibalta, "Bilindiği üzere Ege ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden gelenlerin de ilgi odağı bir yer olan Bozdağ Kayak Tesisleri burada yaşanan çığ düşmesi ve benzeri olaylar nedeniyle valilik kararıyla kapatılmıştı. Yaklaşık 3 yıldan beri kapalı olan Bozdağ Kayak Tesislerinin tekrar hayata geçmesi konusunda bizlerin de bazı girişimleri oldu. Bizler de böyle bir yerin kapalı olması yerine, turizmin kalbinin attığı bir yer olarak tekrar hizmete devam etmesinin çok yararlı olacağını düşünerek, konuyu değerlendirdik. Çığ düşmesine karşı bir takım tedbirlerin alınması için proje ortaya konulması konusunda çevre ve erozyonla mücadele biriminden özel bir ekip burada bir inceleme çalışması gerçekleştirdiler" dedi.


Delibalta, şöyle devam etti:


"Bozdağ ve Gölcük mahallerinde bulunan tesisler gerçekten çok önemli. Gölcük ve Bozdağ yaylaları Ödemiş için son derece önemli ve önemli olduğu kadar da turistik merkezlerdir. Önceki yıllarda insanların rekor düzeyde tercih ettiği Bozdağ yaylasının da en büyük özelliği kuşkusuz Bozdağ Kayak Tesisleridir. Bizler de bu kayak tesislerinin tekrar güvenli bir şekilde hayata geçmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Geçen yıllarda kayak tesislerine gelen insan sayısında rekor düzeydedir. Bizler tekrar bu yerin hizmete girmesiyle bölgeye canlılık ve hareketlilik kazandırmak amacıyla Bozdağ Kayak Tesislerinin en kısa zamanda yeniden turizme kazandırmak amacıyla çalışma başlatılmasını istedik. Çığ düşmesine karşı gerekli önleyici proje çalışmasının tamamlanması ve daha sonra da Bozdağ Kayak Tesislerinin hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç