Çiğli Belediyesi fuarda

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerini aldı. Çiğli Belediyesi Fuar 3 No'lu holde kurulan stantta 16 Eylül tarihine kadar çeşitli etkinliklerle sesini duyuracak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na hizmetlerin çeşitli biçimlerde anlatıldığı ilgi çekici standıyla her yıl katılan Çiğli Belediyesi bu yıl da fuarda yerini aldı. Stantta belediye çalışmaları, hazırlanan görsel ve baskılı materyallerle halka iletiliyor. Her akşam standa hazır bulunarak İzmir haklıyla bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, fuarda belediye hizmet ve yatırımlarını anlatma fırsatı buluyor. Sadece Çiğlilileri değil, tüm İzmirlileri standa davet eden Başkan Arslan, “Çiğli'de yaşama geçirdiğimiz ve yapmayı planladığımız projelerimizi ilgi duyan İzmirli vatandaşlarımızla paylaşma fırsatımız oluyor. Çiğlili hemşehrilerimiz de zaten bizi yalnız bırakmıyor. Güzel bir atmosferin yaşandığı fuara herkesi bekliyoruz” dedi.

Fuarda bayraklar kapışıldı

Kapılarını 87. kez açan İzmir Enternasyonal Fuarında Çiğli Belediyesi standında dağıtılan Türk bayrakları adeta kapışılıyor. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Türk bayraklarını bizzat dağıtıyor. Başkan Arslan, “Çiğli'de yaşayan ve yaşamayan çok sayıda yurttaşımız belediyemiz standına geliyor. Hem belediyemizi anlatıyoruz hem de fuarın sıcak atmosferini birlikte paylaşmış oluyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk bayrağı dağıtıyoruz. Adeta kapışılıyor. Standımızın gördüğü ilgiden memnununuz” diye konuştu.