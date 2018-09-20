Çiğli Belediyesinden istihdama büyük katkı

Çiğli Belediyesi, Çiğli'deki işsizlere iş bulma misyonunu sürdürmeye devam ediyor. Belediye, başta Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalar olmak üzere İzmir ve Manisa'nın çeşitli bölgelerinden gelen işçi taleplerine yanıt vermeye, işsizlerin sorunlarına derman olmaya devam ediyor. Çiğli Belediyesi birçok işsiz vatandaşa İzmir ve civarında bulunan şirketlerle yapılan görüşmeler doğrultusunda, firmalardan gelen yetkililerle birlikte belediye meclis salonunda yaptıkları iş görüşmelerinde her branşta çalıştıracakları personel seçimi için aracılık ediyor. Çiğli Belediyesine 2014 yılından beri başvuran 9 bin 520 kişinin 4 bin 200'ü işe yerleştirildi. Bu süreçte 177 firmanın insan kaynakları yöneticileriyle iş arayanlar her hafta düzenlenen toplantılarda bir araya getirildi.

4,5 yılda 4 bin 200 kişi işe yerleşti

Çiğli Belediyesi şimdiye kadar gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde 4 bin 200 vatandaşın çeşitli branşlarda işe yerleştirilmesini sağladı. Vatandaşlardan oldukça iyi tepkiler alan bu proje sayesinde istihdam sorununa farklı bir bakış açısı geliştirdiklerini, bundan sonraki süreçte de daha çok insana ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, işsizler için umut kapısı olmaya devam ettiklerine, bu anlamda belediye olarak istihdamda çığır açtıklarına dikkat çekti. Başkan Arslan, Çiğli'de iş arayanlara iş bulma konusunda yardımcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.