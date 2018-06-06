Çiğli Homa Dalyanı pırıl pırıl

Sasalı’da bulunan Homa Dalyanı kıyıları, başta Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan olmak üzere, eşi Ergül Arslan, meclis üyeleri, öğrenciler, gönüllü gruplar ve vatandaşlardan oluşan 150 kişilik ekip tarafından pırıl pırıl yapıldı.

Bir kısmı Çiğli’de bulunan Gediz Deltası içinde kalan İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı kıyılarında, Başkan Arslan öncülüğünde 4 yıl önce başlatılan temizlik kampanyası bu yıl da devam etti. Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanyada, İzmir Türk Koleji öğrencileri, Tema Vakfı, Çevko, Egeözçep, Egeçev, Türmepa, CHP İlçe kadın kolları yönetimi ile üyeleri, belediye meclis üyeleri ve gönüllü vatandaşlar yer aldı.

Çevre temizliği hareketinin başlangıç noktası İzmir Kuş Cenneti ziyaretçi merkezi oldu. Çiğli Belediyesi personeli, gönüllü vatandaşlar otobüslerle toplanma noktasına geldiler. Tüm gönüllüler önce Gediz Deltası hakkında detaylı bilgilendirildiler. Ardından her biri bir kuş ismini alarak oluşturulan onar kişilik ekipler, temizlik yapmak üzere İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı kıyılarına geçti.

Ekipler yarıştı

Sahil boyunca çöp toplama seferberliğine girişen çevre gönüllüleri, çöpten arındırılmış bir sahil manzarası görmek için canla başla çöp topladı. Etkinlik kapsamında gruplar arasında yarış yapıldı.

Çiğli Belediyesi yelekleri giyen ve eldiven takan gönüllüler yaklaşık 2 saat boyunca kıyıları karış karış temizlediler. Kıyıdan en çok plastik su şişeleri, poşetler, balıkçı ağları, araba lastikleri, metal atıklar toplandı. Gönüllü ekipler çöpleri toplarken hem eğlendiler, hem de doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirdikleri için kendilerini mutlu hissettiler. Çevre gönüllülerince bu çalışmalar sonucunda bir kamyon çöp toplandı.

542 kg çöp toplayan Flamingo gurubu birinci olurken, 382 kg ile Turna grubu ikinci ve 148 kg ile Pelikan gurubu üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Gün bitiminde tüm katılımcılara birer fidan hediye edildi. Ayrıca katılanlar arasında çekiliş yapılarak üç adet bisiklet hediye edildi.

Başkan Arslan çöp topladı

Çevre bilincinin eğitimle mümkün olacağını her fırsatta vurgulayan Başkan Hasan Arslan’da 2 saat boyunca gönüllülerle birlikte kıyıdan çöp topladı. Bu yıl 4. kez kıyıları temizlediklerine dikkat çeken Başkan Arslan, temizlik kampanyasının İzmir’in ve Çiğli’nin tanıtımı adına da önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Başkan Arslan, “Temiz bir Çiğli olması için çabalıyoruz. Çiğli’de böylesine güzel alanlarımız var ve dikkatleri çekmek istiyoruz. Çevremizi temiz tutmalıyız. Kirliliğe karşı duyarsız kalmamamız gerekiyor. Doğa hepimizin ve hepimiz ona borçlu bir şekilde yaşıyoruz. Gelecek nesillere güzel ve temiz bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.