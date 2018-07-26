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26 Temmuz 2018 10:37

Çiğli’de Ahmet Arslan’dan unutulmaz konser

Türk halk müziğinin özgün ismi Ahmet Aslan, İzmir’in Çiğli ilçesindeki Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda müzikseverlere keyifli bir gece yaşattıÇiğli Belediyesi tarafından Çiğli Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı amfi tiyatrosunda düzenlenen gecede, önce Balkan müziğinin sevilen ismi Gamze Matracı sahne aldı.

Çiğli’de Ahmet Arslan’dan unutulmaz konser

26 Temmuz 2018 10:37

Türk halk müziğinin özgün ismi Ahmet Aslan, İzmir’in Çiğli ilçesindeki Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı


Çiğli Belediyesi tarafından Çiğli Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı amfi tiyatrosunda düzenlenen gecede, önce Balkan müziğinin sevilen ismi Gamze Matracı sahne aldı. Ardından yerel sanatçılar Erencan Sönmez ile Baran Tuncel müzikseverlere türküler seslendirdi. Gecenin finalini ise yoğun ilgiyle karşılanan Ahmet Aslan yaptı. Mart ayında Çiğli’de verdiği konsere aşırı ilgi olması nedeniyle tekrar gelme sözü veren Ahmet Aslan’ı yine coşkulu bir kalabalık dinlemeye geldi. Verdiği müzik ziyafetiyle Çiğlilileri bir kez daha kendine hayran bırakan Ahmet Aslan, beğenilen türkü ve özgün müzik eserlerini seslendirdi. Konsere katılan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar da müziğin ritmine zaman zaman eşlik etti. Sevilen eserleri seslendiren Ahmet Aslan, Anadolu’nun birçok yöresinden seslendirdiği türkülerle de büyük alkış topladı.




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