Çiğli’de “Barış ve Kardeşlik” konseri

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen “Barış ve Kardeşlik” konseri birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla yapıldı. Yoğun ilgiyle yapılan konserde güçlü bir dinleyici kitlesine sahip Cem Adrian, gençlerin büyük beğeniyle dinlediği Aydilge ve Türk Halk Müziğinin sevilen isimleri Metin-Kemal Kahraman sahne aldı.

Çiğli Egekent kavşağında yapılan gecede ilk olarak Aydilge müzikseverlerle buluştu. Aydilge “Aşka Gel”, “Aşk Paylaşılmaz, “Sen misin ilacım?”, “Yangın Var”, “Sonsuz Sevgilim” gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Ardından özgün müzik anlayışı ve farklı sesiyle büyük hayran kitlesine ulaşan Cem Adrian izleyenlere müzik ziyafeti verdi. Yüzlerce Türk bayrağının dağıtıldığı gecenin finalini ise türkülerin sevilen ismi Metin-Kemal Kahraman yaptı. Metin-Kemal Kahraman kardeşler çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi ve gecenin finali çekilen halaylarla yapıldı.

Barış ve kardeşlik temasına vurgu yapmak için bu özel günde konser düzenlediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, “Sevilen güçlü sanatçıları bir araya getirerek halkımızla buluşturduk. İki gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladık. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları büyük bir zafere imza attılar. Bugün de barış gününü kutluyoruz ve barışı savunuyoruz. Tüm halkımızın 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum” dedi.