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01 Haziran 2018 11:17

Çiğli’de gençlerin yüzü gülüyor

Geçen eğitim-öğretim döneminde bin 200 öğrenciyle eğitimi tamamlayan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), bu yıl hedefi büyüterek daha fazla sayıda öğrenciye ders katkısında bulunmak üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çiğli’de gençlerin yüzü gülüyor

01 Haziran 2018 11:17



Eğitim merkezinde 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için yoğun katılımla gerçekleşen ÇİBEM öğrenci kabul sınavı bu hafta tamamlandı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katılım sağladığı sınavda veliler ve öğrenciler, kurumun kendilerine sunduğu imkandan memnun kalarak eğitim merkezinden ayrıldılar. ÇİBEM öğrencilere sağladığı eğitimde fırsat eşitliği noktasında normal ders saatleri dışında kursiyerlerin eğitmenlerle birebir çalışmasına, rehberlik ve eğitim danışmanlığı doğrultusunda öğrencilerin ders takip formlarıyla birebir izlenmesine, velilerle doğru iletişimin kurularak öğrenci başarı grafiğinin yukarı çekilmesine olanak sağlayan eğitim felsefesiyle tüm öğrenciler için özgün bir eğitim ortamı sağlıyor.



"Başarı mutluluk verici"


ÇİBEM’de, yenilikçi ve idealist pek çok uygulamaya kurum bazında işlerlik kazandıran profesyonel yönetim anlayışıyla açıldığı ilk yıl yüzde 95 gibi muazzam bir başarı yakalanırken, eğitim merkezi bu yıl da oldukça iddialı. Eğitim ile ilgili projelere öncelik veren Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan “Öğrencilerimizin yüzünü güldüren her proje bizim vicdani sorumluluğumuz, gelecek için attığımız büyük bir adımdır. Öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmayı aydınlık bir Türkiye için çok önemli görüyoruz. Görevli yöneticilerimiz, tüm eğitmenlerimiz ve görevli personellerimizle gerçekleştirdiğimiz etkin çalışmayı ÇİBEM’de binlerce öğrencimizin hizmetine sunarak ailelerimize de gereken desteği sonuna kadar verme gayretindeyiz. Aileler tarafından da memnuniyetle karşılanan, önemli bir vazifeyi yüklenen sosyal sorumluluk projesi ÇİBEM, yeni öğrencilerinin atacağı ilk adımın heyecanını şimdiden duymaya başladı. Bizler de bu heyecanı paylaşıyoruz” diye konuştu.




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