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18 Mayıs 2018 13:01

Çiğli’de her mahalleye iftar

Çiğli Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Çiğlili yüzlerce vatandaşa farklı mahallelerde iftar yemeği veriyor.

Çiğli’de her mahalleye iftar

18 Mayıs 2018 13:01


Çiğli Belediyesi, her yıl Ramazan ayında yaptığı gibi bu yılda Çiğli’nin farklı mahallelerinde kurulan iftar sofralarında, yüzlerce kişiyi aynı masada buluşturmaya devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, dayanışma ve beraberlik duygusu içinde Ramazan’ın manevi değerlerinin paylaşılmasını istediklerini söyledi.


Çiğli’de Ramazan ayının ilk iftar sofrası Balatçık ardından Maltepe Mahallesinde kuruldu. Mahalle sakinleri iftar sofrasında buluştu. İftar yemeklerini Balatçık Mahalle Muhtarı Cahit Tilki ve Maltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Beyazçiçek ile dağıtan Başkan Arslan, Ramazan ayının bolluk bereket ayı olduğunu, insanların dayanışma ve birlik içinde bu ayı kardeşçe kutlaması gerektiğine inandığını söyledi.


Başkan Hasan Arslan, birlik ve beraberliğin güçlenmesi, paylaşım duygusunun topluma kazandırılması açısından Ramazan ayının önemli bir işlevi olduğunu ifade etti. Çiğli Belediyesi olarak iftar yemeklerine tüm Çiğli halkını beklediklerini belirten Başkan Hasan Arslan, “Çiğli’de Ramazan ayı coşkusuna dahil olabilmek çok güzel. Tüm vatandaşlarımız için Ramazan sofralarına bir parça katkımız olabilirse kendimizi mutlu sayarız. Çiğli halkıyla bir arada olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı iftar yemeklerimize bekliyoruz. Ramazan, bütün bereketi, coşkusu ve huzuruyla sofralarımıza dolsun. Gün, birlik ve beraberlik içinde birbirimize saygı duyarak, birbirimizi severek yaşama günüdür” dedi.




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