Çiğli’de iftar sofraları kuruluyor

Çiğli Belediyesi tarafından birlik ve beraberliğin yoğunlaştığı Ramazan ayında, mahallelerde iftar yemekleri verilecek. İftar sofrasının ilki bu akşam Balatçık Erzurum Mahallesinde kurulacak.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, her yıl düzenlenen iftar yemeklerini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “İftar yemeklerinde biz vatandaşımızın yanına gidiyoruz ve onlarla kendi mahallesinde iftar sofrasında buluşuyoruz. Dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik açısından Ramazan ayı çok özel bir ay. Bu güzel duyuları paylaşmak da çok güzel” dedi.