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27 Şubat 2018 11:44

Çiğli’de köpeklerden bulaşan parazitlere dikkat çekildi

Çiğli Belediyesi, Türkiye Hidatidoloji Derneği ile Belediye Veteriner Hekimler Derneği tarafından düzenlenen “Gizli tehlike kist hidatik” panelinde özellikle sokak köpeklerinde bulunan ve insana geçebilen tehlikeli parazitlerden biri olan kist hidatik hastalığına dikkat çekildi ve hastalıktan korunma yolları anlatıldı.

Çiğli’de köpeklerden bulaşan parazitlere dikkat çekildi

27 Şubat 2018 11:44


Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Yalçın’ın moderatörlüğünde yapılan panele konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Nazmiye Altıntaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ünver, Veteriner Hekim Umut Polat ile Veteriner Hekim Derya Özkan katıldı. Panelde kist hidatik hastalığı, toplum ve hayvan sağlığı açısından anlatıldı, korunma ve kontrol konularında bilgi verildi.


Prof. Dr. Ayşegül Ünver, özellikle sokak hayvanlarında bulunan ve insana geçerek kist oluşumuna neden olan parazit hastalığını görsel görüntüler eşliğinde anlattı. Özellikle karaciğer, akciğer ve kalp gibi hayati organlara yerleşip, bulunduğu organın dokusunu kullanarak gelişen içi sıvı dolu kistlerin tehlikesine dikkat çeken Ünver şöyle konuştu: “Bu hastalığın parazitleri köpeklerin bağırsağında bulunuyor ve dışkısıyla atılıyor. İyi yıkanmamış sebze ve meyveler ve iyi yıkanmamış ellerle insan vücuduna alınıyor. Bağırsakta patlayan, yumurtalardan çıkan parazitler vücudun çeşitli bölgelerine yayılıyor. Maalesef kistler ilaç yoluyla yok edilemiyor. Mutlaka ameliyat olunması gerekiyor ve içi sıvı dolu olduğundan ameliyatının da çok dikkatli yapılması gerekiyor. Bu hastalık çok sinsi ilerliyor, yıllarca belirti vermeyebiliyor.”


Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş ise hastalığa karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. Köpek sayısının kontrol edilmesi ve 45 günde bir parazit aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini belirten Altıntaş şöyle konuştu: “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu hastalık nedeniyle her yıl dünyada 19 bin 300 kişi ölüyor ve 871 bin kişi de engelli yaşama başlıyor. Bu hastalığın en büyük yayılma nedeni de çöpe atılan sakatat. Hastalıklı sakatatı yiyen köpekler dışkılama yoluyla hastalığı bulaştırıyor. Çocuk parkları ve yeşil alanlarda hastalık kolayca yayılıyor. Köpeklerin sayısı kontrol altına alınmalı, kaçak kesimle mücadele edilmeli ve mezbahalar iyileştirilmeli. Bireysel temizlik ve aşı çok önemli. Halkımızın bu konuda yeterince bilgisi yok mutlaka bilinçlendirilmeli.”


Panelin sonunda Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, tüm konuşmacılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.




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