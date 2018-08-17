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17 Ağustos 2018 11:42

Çiğli’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından hizmetleri aksatmadan yürütmek isteyen Çiğli Belediyesi’nde önlemler alındı, hazırlıklarda tamamlandı.

Çiğli’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

17 Ağustos 2018 11:42


Çiğli Belediyesi ekiplerinin, bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacağı belirtildi. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğü personeli, bayram boyunca mesai başında olacak. Kurban yerlerinin temizliği ile ilçedeki tüm mezarlıkların bakımı ve temizliği için özel ekipler kurulurken, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri de bayram süresince park ve yeşil alanların bakımı ve sulamasını üstlenecek. Veteriner işlerinde ise nöbet sistemiyle hayvan barınağında görev alınacak. Fen İşleri Müdürlüğü’nün moloz toplama ekipleri de, yine bayram öncesi 30 ayrı noktada moloz temizliği çalışması yapacak.


Belediye bağlı zabıta ekipleri de, Kurban Bayramı tatili boyunca görevlerinin başında olacak. Egekent, Evka 2, Evka 5, Ataşehir, Kaklıç ve Sasalı mahallelerinde kurulacak hayvan kesim yerlerinde görev alarak halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurbanlarını kesmesini sağlayacak zabıta ekipleri; ayrıca sokaklarda kaçak kesim konusunda denetimlerde bulunarak, halkın huzur içinde bayramını geçirmesine katkıda bulunacak.


Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, bayram öncesi hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. İlgili müdürlüklerin görevlerinin başında olacağını belirten Başkan Arslan, “Hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Tüm halkımıza huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum” dedi.




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