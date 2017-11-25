Çiğli’de öğretmenler gecede buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli’de görev yapan öğretmenlere yemek daveti verdi. Davete, öğretmenlerin yanı sıra Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nin eğitimcileri de katıldı.

Gecede konuşma yapan Başkan Hasan Arslan, bir toplumun ilerleyebilmesinin, demokratikleşmesinin, çağdaşlaşmasının temelinde verilen eğitim ve eğitimi veren öğretmenlerin yattığını söyledi. “Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ancak siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşir” diyen Başkan Hasan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Hepimiz iyi biliyoruz ki öğretmenlerimiz çok çalışıyor ama az kazanıyor. Ülkemizde hizmet veren 1 milyon öğretmenimizin büyük kısmı maddi ve manevi sorunlar yaşıyor. Ülkemiz öğretmenlerinin maaşı OECD raporlarına göre OECD ve AB ortalamasının çok altında kalarak maalesef 30. sırada yer alıyor. Öğretmenlerimizin hakkı asla ödenmez. Doğan güneşe benzeyen, etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okuyan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum, iyi ki varsınız.”