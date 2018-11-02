Çiğli'de profesyonel güvenlik

Çiğli Belediyesinde görev yapan 75 kadın ve erkek güvenlik görevlisi, mesleklerini artık daha etkin biçimde yapacak. 3 ay sürecek eğitimlerden belediyenin ana bina, şantiye, eski bina, farklı semtlerdeki belediye hizmet binaları, spor salonları, belediye kreş ve semt evleri, kültür merkezleri, pazar yerleri ile parklarda görev yapan güvenlik görevlileri yararlanıyor. Toplam 30 saat sürecek eğitimlerde güvenlik görevlileri yakın koruma ve etkili müdahale tekniklerini öğreniyor. Güvenlik görevlileri, dersleri Atatürk Spor Salonunda taekwando sporunda dünya ve Avrupa dereceleri olan milli sporcu ve hakem Nesibe Altun'dan alıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, güvenlik hizmetlerinin kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla eğitim çalışması başlattıklarını söyledi. Başkan Hasan Arslan, “Yakın koruma ve etkili müdahale tekniklerini öğrenen güvenlik görevlilerimiz olası sorunlarda müdahale konusunda çok daha profesyonel olarak görevlerini yerine getirecekler. Güvenlik görevlilerimiz milli sporcumuz ama aynı zamanda belediye spor antrenörü olan Nesibe Altun'dan dersleri almaya başladılar” dedi.