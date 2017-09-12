Çiğli’de sanat kursları başlıyor

Yılsonunda göz kamaştıran eserlerin ortaya çıktığı kurslar ekim ayında başlayacak.

Çiğli Belediyesi Kültür Müdürlüğü Ekim ayında yağlı boya resim, ahşap boyama, alüminyum folyo rölyef, ağaç oyma (naht), üç boyutlu pano, heykel ve seramik branşlarında ücretsiz kurslar başlatıyor. Özellikle kadın ve gençlerden yoğun ilgi gören kurslar Resim ve El Sanatları Öğretmeni Martıgül Kalkan tarafından Çiğli Belediyesi eski binasında bulunan sanat atölyesinde verilecek. Haftanın belirli günlerinde verilecek eğitimlerde kursiyerler yaptıkları eserleri Mayıs ayı sonunda düzenlenen yılsonu sergisinde sergileyecekler.

3,5 yılda 800 kursiyer

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, her yıl farklı branşlarda çeşitli sanat kursları açtıklarını belirten Başkan Arslan, göreve geldiği günden bu güne 15 branşta 800 kişinin sanat kurslarına katıldığını söyledi. Görsel sanatlara Çiğli halkının ilgi gösterdiğini belirten Başkan Arslan şöyle konuştu; “Resim ve güzel sanatlar alanlarında hayallerine ulaşmak isteyen herkes için güzel bir fırsat sunduk. Resim kurslarımızın yanında el nakışları kurslarımız da var. İsteyen herkesin katılım sağlayabilmesi için kurslarımızı ücretsiz yaptık. Hemen her yaştan kursiyerimiz var. Konservatuvara hazırlanmak isteyen gençlerimiz de aramızda. Fiziki olduğu kadar sanatsal ve kültürel hizmetlere önem veriyoruz. Kurslarımızdan yararlanmak isteyenleri bekliyoruz.”

Çiğli Belediyesi’nin 3,5 yıl içinde açtığı kurslar: ahşap boyama, alüminyum folyo rölyef, yağlı boya resim, seramik, 3 boyutlu pano, naht, kat-ı, çocuklar için resim kursu, güzel sanatlar lisesine hazırlık, güzel sanatlar fakültesine hazırlık, kara kalem resim, kabak süslemeciliği, heykel, kitre bebek yapımı, deri tasarımı.