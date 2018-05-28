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28 Mayıs 2018 10:48

Çiğli’de satranç heyecanı

Çiğli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası’nda 254 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Çiğli’de satranç heyecanı

28 Mayıs 2018 10:48


Çiğli Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen satranç turnuvasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Çiğli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından açık, minikler, küçükler ve gençler kategorilerinde düzenlenen satranç turnuvasında 254 sporcu Pelikan Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. İzmir ve Ege Bölgesi’nin çeşitli illerinden katılımın olduğu turnuva cumartesi ve pazar günlerinde yapıldı. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın açılış hamlesini yaptığı ve ödülleri dağıttığı satranç turnuvasında sporcular 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategorilerinde yarıştılar. 8 yaş altında ilk üç derece Yunus Emre Günebakan, Göktan Cankara ve Gediz Avşar; 10 yaş altında ilk üç derece Sarp Erel, Çağrı Eren ve Özgü Görcük; 14 yaş altında ilk üç derece Yiğit Bora Altundaşar, Bülent Hoşer ve Deniz Özkurt ve Açık kategoride ise ilk üç derece Umut Erdem Gündüz, Uğur Vatansever ve Mesut Kalkan’ın oldu. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler, madalya ve kupa verildi.




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