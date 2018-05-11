Çiğli’de sevindiren sözleşme

Çiğli Belediyesi ve Tüm- Bel Sen 2 No’lu Şube arasında 232 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi memurların da katıldığı törenle imzalandı. Sözleşme Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Tüm-Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt tarafından imzalandı.

Toplu Sözleşme Çiğli Cumhuriyet Meydanında memurların da katılımıyla davullu zurnalı törenle imzalandı. İmza törenine Tüm-Bel Sen Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, sendikanın İzmir yöneticileri, işyeri temsilcileri, Disk Genel-İş Sendikası yöneticileri, meclis üyeleri ile memurlar katıldı. Sözleşme, Çiğli Belediyesindeki memurların aldığı sosyal denge tazminatı yüzde 20’lik artışla, bin 860 lira olacak gerçekleşecek.

“Daha iyi şartlar oluşturmak istiyoruz”

İmza töreninde konuşan Başkan Arslan, her zaman çalışanların haklarından yana olduklarını belirterek, mevcut koşullarda iyi bir sözleşme yapmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Arslan, “Memurlarımızın geçimlerine yardımcı olmak üzere belediye bütçesi doğrultusunda iyi bir şeyler yapmaya çalıştık. Yapılan artışları memurlarımızın tüm çocukları ile sağlıkla harcamalarını temenni ediyoruz. İleriki yıllarda daha güzel şartlarda sözleşme imzalayacağımızı umuyorum. Sendikal mücadelenin birlik beraberlik içerisinde, dayanışmayla yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu biliyoruz. Çalışanlarımızın elde ettiği kazanımlar bizi sevindirir. Örgütlü güç önemlidir. Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tüm-Bel Sen Genel Başkanı Bozkurt, “Emek ve demokrasi mücadelesinde yaşayanlar için birlik beraberlik çok önemli. Aldığımız ücretler yetersiz daha iyi koşullar lazım. İnsanca yaşamak için paranın yanında örgütlü olmamız lazım. Biz çalışanlara düşen görev işyerimize ve yöneticilerimize sahip çıkmaktır. Sendikalarımıza sahip çıkalım. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.