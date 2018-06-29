Çiğli’de toplu sözleşme sevinci

Kadrolu işçilerin maaşı tüm sosyal hak ve ücretlerde yüzde 13 artırıldı.

Çiğli Belediyesi’nin Genel İş Sendikası 5 No’lu şube ile yürüttüğü 2018-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara tarafından imzalanan sözleşmeye göre belediyede çalışan kadrolu işçilerin tüm sosyal hak ve ücretlerinde yüzde 13 artış sağlandı.

Sözleşmeye göre ikinci yılda ise enflasyon artı bir puan artış sağlanacak. İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Arslan, her zaman çalışanın yanında olduklarını belirterek, mevcut koşullarda en iyi sözleşmeyi imzaladıklarını vurguladı. Başkan Arslan, “Tüm memur ve işçi personelimizin barış ve huzur içinde çalışmalarını arzu ediyoruz. Bir süredir kadrolu işçilerimizin iş görüşmeleri devam ediyordu. Mevcut koşullarımızda iyi bir sözleşme imza attık. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.