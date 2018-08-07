Çiğli’de Uğur Mumcu Semt Merkezi’nin temeli atıldı

Çiğli Belediyesi modern semt merkezi ile önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İki kattan oluşan semt merkezi içinde alt katta aile sağlığı merkezi, muhtarlık bürosu üst katta ise konferans salonu, yönetim odaları, spor salonu ile halka hizmet verecek. Yapılacak aile sağlığı merkezinde ise laboratuvar, gebe gözlem, bebek emzirme odaları, üç adet doktor odası yer alacak.

"Çiğlimize yakışanı yapmaya devam edeceğiz"

Uğur Mumcu Mahallesinde temeli atılan modern semt merkezi ile daha hijyenik koşullarda aile sağlığı merkezinin hizmet vereceğini dile getiren Başkan Hasan Arslan semt merkezi içerisinde yer alacak olan muhtarlık binasının da modern ve daha kaliteli hizmet vereceğini sözlerine ekledi. Göreve geldiği ilk günden bu yana sosyal projeleri hayata geçirmeyi öncelikli hedef belirlediklerini belirten Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak semt merkezlerini diğer mahallelerimizde de yaygınlaştırarak hemşehrilerimizle belediyemiz arasında bir köprü kuracağız" dedi. Konuşmaların ardından projenin temeli katılımcıların harç beton makinesinin düğmesine basmalarıyla atıldı. Törenin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.