Çiğli’de ünlü sanatçılarla barış ve kardeşlik konseri

Çiğli ilçesinde, belediye tarafından düzenlenecek "Barış ve Kardeşlik" konseri, birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek. Güçlü bir dinleyici kitlesine sahip Cem Adrian, Aydilge ve Türk halk müziği isimlerinden Kemal-Metin Kahraman, barış ve kardeşlik gecesinde sahne alacak. Çiğli Egekent kavşağında yapılacak konser saat 19.30’da başlayacak. Barış ve kardeşlik temasına vurgu yapmak için bu özel günde konser düzenlediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Sevilen sanatçıları bir araya getirerek halkımızla buluşturuyoruz. Konserimize tüm İzmir halkını bekliyoruz" dedi.