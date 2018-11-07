Çiğli'de üst yapı hizmetleri hız kazandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, yürütülen üst yapı çalışmaları hızını kesmeden devam ederken, ilçenin 26 mahallesinde; yol, bordür, tretuvar, kaldırım, merdiven, istinat duvarı yapımı ile yeni parkların yapımı gibi çalışmalar yoğunluk kazandı.

Çiğli Belediyesi'nin en büyük bütçesini ayırdığı Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını kentte hızlandırdı. Vatandaşın taleplerine göre çalışmalar Çiğli'nin bütün mahallelerinde devam ederken, üç mahallede; yeni park, yol açma, tretuvar, kaldırım ve istinat duvarı yapım çalışmaları ağırlık kazandı. Öte yandan, açılacak ihalelerle de yeni projelerin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenilirken, çalışmalar arasında Harmandalı 9501/12 sokakta 12 metre genişliğinde yol ile Esentepe, Aydınlıkevler ve Ahmet Taner Kışlalı mahallelerindeki yol yapım hizmetleri de yer alıyor. Küçükçiğli Mahallesinde de önümüzdeki günlerde yeni yol yapımı başlanacağı kaydedildi.

Çiğli'nin her türlü üst yapı eksiklerini gidermek için tüm ekiplerle görevlerinin başında olduğunu belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, içinde kreşi bulunan Uğur Mumcu Semt Merkezi gibi önemli bir projenin de tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı. Başkan Arslan, "Harmandalı Uğur Mumcu kreş ve semt evimizin inşaatını iki ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Yine İzkent Mahallesi'nde kreş ve semt evimizin projesini tamamladık ve yapım ihalesinin hazırlığındayız. Balatçık pazar yerinin projesi de tamamlandı. 19 Kasım'da yapım ihalesine çıkılacak. Harmandalı ve Evka 2 halı sahalarının ihalelerini tamamladık; kısa zamanda yapımına başlayacağız. Ataşehir ve Evka 2 pazar yerlerinin güneş kırıcıları ile kapatacağız ve yapım çalışmaları yakında başlıyor. Esentepe, Şirintepe ve İzkent mahallelerimizde ise üç adet parkın yapımına başlıyoruz" dedi.

Yapılan hizmetlerde kent estetiğine de önem verdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Arslan, "Belirlenecek sokaklara dekoratif led aydınlatmalar koyacağız. 110 adet güneş enerjili led armatürü sokaklara yerleştireceğiz. Led armatürler Kolay montajı, kendi enerjisini üretmesi ve modern görünümüyle kentimize yakışacak. Öte yandan, İnönü Mahallesinde bulunan dere üzerine de iki adet dekoratif yaya köprüsü yapıyoruz, projesini tamamladık. Belediyemiz bünyesinde bulunan kanal ekibi ile kışa hazırlık amacıyla tüm mazgalların temizliğini başlattık. Kurduğumuz WhatsApp ekibimiz de ani gelişen sorun ve şikayetlere anında müdahale etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

2019 yılında en büyük bütçeyi icracı müdürlüklere ayırdıklarını ve önemli projeleri başlatacaklarını belirten Başkan Hasan Arslan, 2019 yılında hizmet araçları filosuna yeni araçlar alacaklarını; bunlar arasında iş makineleri, kamyon ve çöp kamyonlarının bulunduğunu da sözlerine ekledi