Çiğli’de vatandaşlara obezite ve diyet anlatıldı

Çiğli ilçesinde, toplumu bilinçlendirmeye yönelik programlar devam ediyor. Çiğli Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide, panelin bu ay ki konusu ’Obezite ve Diyet’ olarak belirlendi. Diyetisyen Gizem Selen İnalöz, söyleşide katılımcıları beslenmede sağlıklı seçimlerin önemi konusunda bilgilendirdi. Diyet konusunda yanlış bilinç olduğunu belirten Selen, “Diyet yapmak isteyenler geçerliliği olmayan beslenme programları uyguluyorlar. İnternetten ya da çevreden öğrendikleri diyeti yapıyorlar. Diyeti diyetisyen yazar ve kişiye özeldir” dedi.

Bilinenin aksine diyette mutlaka ekmeğin olması gerektiğinin altını çizen İnalöz, "Ekmekte de kişinin ihtiyacına göre vücuda katkısı bulunan beslenme değeri bulunmaktadır. Ama şekeri kesinlikle hayatınızdan çıkarın. Ayrıca şeker vücutta oksijenle tepkimeye girerek vücuda çok zarar verir. Yaş, cinsiyet, genetik yapı, yapılan aktivite, fizyolojik durum ve hastalık faktörlerine göre kişiye özel diyet hazırlanır" dedi.

Dünyada 1 milyar kilolu, 300 bin de obez var

Obeziteye fazla yemek, fiziksel aktivite eksikliği, metobolik hastalıklar, psikolojik nedenler ve genetik faktörlerin neden olduğunu belirten İnalöz, obezitenin sağlığa olan zararlarını, kalp, hipertansiyon, şeker hastalığı, safra kesesi taşı, karaciğer yağlanması, gut, atrit, kanser, reflü, ülser, psikolojik sorun, adet düzensizliği olarak açıkladı. Dünyada 1 milyar kilolu, 300 bin de obez olduğuna dikkat çeken İnalöz, Türkiye’de erkeklerin yüzde 21,2’sinin, kadınların ise yüzde 42,5’inin obez olduğunu belirtti. İnalöz, zayıflamak için yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin artması ve yaşam tarzında değişiklik olması gerektiğini ifade ederken; ayrıca paketli gıdaların yaşamdan çıkarılması ve yağda kızartmanın yenmemesi gerektiğini söyledi.