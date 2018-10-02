Çiğli'deki açılışlar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın davetiyle Çiğli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapmak üzere Çiğli'ye geliyor.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 24 Haziran genel seçimleri nedeniyle Çiğli'de açılışı ertelenen Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı, Fotovoltaik Enerji ile çalışan elektrik santrali ve Uğur Mumcu Kapalı Pazaryerinin açılışını yapmak üzere Çiğli'ye davet etti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Başkan Hasan Arslan, “Yapımını tamamladığımız projelerimizin açılışını 24 Haziran genel seçimleri nedeniyle ertelemek durumunda kalmıştık. Egekent girişinde 23 bin metrekarelik alanda tamamladığımız Cumhuriyet ve Demokrasi parkı ile Uğur Mumcu Mahallemizde tamamladığımız elektrik santrali ve pazar yerimizin açılışını yapması için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaoğlu'nu davet ettik. Kendisi de açılışları gerçekleştirmek üzere ilçemize geleceğini belirtti. Önümüzdeki haftalarda açılışları yapmayı planlıyoruz” dedi.