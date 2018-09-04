Çiğli’deki yaz spor okullarında sezon finali

Çiğli ilçesinde, 8-14 yaş grubu öğrencilerin kabul edildiği yaz spor okullarında bu yıl; basketbol, futbol, voleybol ve taekwondo branşlarında öğrenci kabul edildi. Verimli bir sezon geçiren yaz spor okulları yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla görkemli bir törenle sezonu kapattı. Yaz spor okullarının kapanmasıyla, öğrencilerin büyük bir kısmı kış spor okullarına geçiş yaptı.

Çiğli Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törende kursları tamamlayan taekwondoda 300, voleybolda 160 ve basketbolda ise 150 sporcuya başarı belgelerini Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan verdi. Bayraklarla donatılan tören alanında yapılan taekwondo gösterileri büyük alkış topladı. Genç sporcuların mini voleybol ve basketbol maçları da ilgiyle izlendi.

Sporun Çiğlili gençler için vazgeçilmez bir faaliyet olup yaygınlaşması adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Hasan Arslan, miniklerle tek tek ilgilenerek velilerle görüştü ve bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Hasan Arslan, Çiğli’yi spor kenti yapma konusunda iddialı olduklarını belirterek, bu kapsamda sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına da sporun çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Bu amacın gerçekleşebilmesi için hem yaz hem de kış spor okullarını açtıklarına değinen Başkan Hasan Arslan, "Bu yıl da gençlerimize spor faaliyetlerini gerçekleştirmek için güzel bir fırsat sunduk. Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesinde belediye olarak bizim de sorumluluklarımız var. Çocuklarımız sağlıklı bir alışkanlık edinirken bir taraftan da sosyalleşsinler istiyoruz. Onların talepleri doğrultusunda hazırladığımız; voleybol, basketbol, taekwondo ve futbol branşlarındaki kurs programımız gayet başarılı bir şekilde yapıldı. Kurslarımıza bu yıl da yoğun ilgi yaşandı" dedi.