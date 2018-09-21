Çiğli'den Spor Dayanışma Gecesi

Çiğli'den Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde mücadele eden tek kulüp olan Çiğli Belediyespor Kulübü yönetici ve sporcuları, Kaklıç'ta düzenlenen dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde mücadele eden Çiğli Belediyespor Kulübü yöneticileri ve sporcuları için dayanışma gecesi düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın ev sahipliği yaptığı dayanışma gecesine Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Belediyespor futbolcuları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, ilçedeki 11 amatör spor kulübünün başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ile Çiğlili işinsanları katıldı.

Hedef 3. Lig

Bol eğlenceli geçen gecenin açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Kulübümüzün voleybol, basketobl, taekwondo ve futbol antrenörleri arımızda. Tüm branşlardaki teknik ekibimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Öte yandan Çiğli Belediyespor kulübümüzün bu sene hedefimiz olan üçüncü lige çıkmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl kapısından döndüğümüz üçüncü lig için bu yıl yaptığımız yeni transferlerle daha güçlü mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız ve Çiğlili yurttaşlarımızın manevi desteğiyle üçüncü lige çıkmamamız için hiçbir neden yok. Tüm sporcu ve teknik ekibimiz çok çalışıyorlar ve bizler de kendilerine güveniyoruz. Hepimize başarılı bir yıl diliyorum" diye konuştu.