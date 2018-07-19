Çiğli’den Trabzon Düzköy’e çöp kamyonu

Çiğli Belediyesi, ilçeler arası kaynaşmanın sağlanması amacıyla alınan meclis kararı sonrası Trabzon’un Düzköy ilçesine 2005 model 18 ton kapasiteli çöp kamyonu hibe etti. Başkan Hasan Arslan, belediyeler arası ilişkileri güçlendirmek ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla birçok belediyeye destek olduklarını söyledi. Düzköy Belediyesi’nin talebi üzerine ihtiyaçları olan çöp kamyonunu gönderdiklerini belirten Başkan Arslan, “Mali olanaksızlıklar içinde hizmet üretmeye çalışan kardeş belediyelerimizin her zaman imkanlarımız oranında yanlarındayız. Belediyeler arası desteğin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.