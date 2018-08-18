Cihan Aktaş: “Bu yıl gerçekçi hedeflerimiz olacak”

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği TFF 2. Lig’den düşerek ağır bir mali yükün altına giren Bucaspor’un yeni başkanı Cihan Aktaş, spor basınıyla bir araya geldi. Birçok kişinin yönetimde yer almaktan kaçındığını ifade eden Aktaş, “Uçurumun kıyasında düştü, düşecek diyebileceğimiz bir tablonun içerisindeyiz. Bu durumu gerçekçi bakmak gerekiyor. İlk önceliğimiz her şeyden önce geri gidişi durdurmak olacak. Geri gidişi durdurduğumuz zaman zaten işler biraz daha kolaylaşacak” dedi.

Sarı-lacivertli kulüpte büyük bir bütçe açığı olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, “Bütçe dengesiz ve büyük sıkıntı var. Borcu bir kenara bıraktım gelir-gider birbirini dengelemiyor. Yeni borçların oluşacağı bir süreç işliyor. Borç her geçen gün artacak noktada. Biz bataklığa gelip çeşmeyi açarak su basmayacağız. Biz bataklıktaki suyu alıp bataklığı kurutacağız. Bunun için de kendi içimizde çalışma yapacağız. Kendi altyapımızı kullanacağız. Küllerinden doğan bir Bucaspor hedefliyoruz. Her şeyden önce bu geri gidişin durması gerekiyor. Ana sıkıntımız bu. Şampiyonluk gibi diğer hedefleri bir kenara bıraktık. Geri gidişi durdurmadıktan sonra hiçbir şeyi başaramayız. Bu sezonun ilk yarısında geri gidişi durdurmak ilk hedefimiz olacak. Ligin ikinci yarısında ise gerek futbolumuzla gerekse mali durumumuzla başarılı noktaya gelebiliriz” diye konuştu.

“Bu yıl, bu gidişata bir dur diyeceğiz”

Kendilerine gerçekçi hedefler koyduklarını da dile getiren Aktaş, “Önümüzdeki yıl muhakkak ama muhakkak şampiyonluk istiyoruz. Ama bu yıl, bu gidişata bir dur diyeceğiz. Şampiyonluk hedeflemeyeceğiz anlamına gelmesin. Gönül ister ki şampiyon olalım ama gerçekçi olacak olursak bu geri gidişatı durdurup ilerleyen bir duruma gelmek istiyoruz. Biz her aşamada ilerleyen bir duruma geleceğiz. Gerilemeyi durdurup bir anda ilerlemeye geçeceğiz. Zaten bunu yapamıyorsak bu makamda olmamızın bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

“Biz bu tekeri döndüreceğiz”

Camiada herkesin elini taşın altına koymaktan çekindiğini kaydeden Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, “Camianın el attığı, hadi hep birlikte el atalım dediğimiz bir tablo yok. Zor bir dönem ve birçok kişi de bunun içine girmek istemiyor. Çünkü başarısızlıkla anılma ihtimali çok yüksek. Bu işe girmeden önce burada başarısız olursa bize yansıması ne olur diye konuştuk. Biz bunu başarabileceğimizi inandığımız için bu işe koyulduk. Başarılı olma konusunda hiçbir şüphemiz yok. Sponsorluk ve kaynak konusunda şu anda herkes taşın altına elini koymaktan kaçınıyor. Biz insanlara ne yaptığımız göstermek istiyoruz. Daha sonraki süreçte bunları tekrar masaya yatıracağız. Birisinden bir şeyler talep ettiğimizde yapmış olduğu yardımın karşılığında bir başarı, ilerleme olacak. Biz insanlara da geri durmalarında haklılık veriyoruz. Bir bataklığa kaynak atmak istemiyorlar. Koydukları para bir borca gidiyor. Biz bu tekeri döndüreceğiz. Futbolcuyla, yönetimiyle, teknik kadrosuyla hep birlikte iyi işler olmasını sağlamak istiyoruz. Biz bunu gösterdiğimizde diğer insanlar da bize destek olacaklardır. Buca’da gelecek için ışık görenler destek verecektir. Yönetim geldi ve yönetim bir şeyler yapabiliyor. Bunu göstermemiz gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.