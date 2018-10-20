Cihan Aydın: "İzmir'e büyük yatırımlarla geliyoruz"

Karabeyi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aydın, şirket bünyesinde sunulan 36 ay vade sıfır faiz Türk lirası kampanyası ile satış rekoru kırdıklarını ifade ederek, "Projemiz 3 bin 500 TL metrekare fiyatı ile enflasyona rağmen satış rekoru kırdı. Bu şartlarda yüzde 50 ödemelerde evin tapusunu da devrediyoruz. Ev sahibi memnuniyeti ile öncelikli güven ve hizmet unsuruna da sektörün dikkatini çekmeyi başardık" dedi.

Beylikdüzü-Esenyurt sınırlarında inşaatı devam eden dairelerin teslimine 30 Eylül 2019'da başlayacak olan Karabeyi İnşaat, kompleksin dünyaya tanıtılması konusunda 26 yıllık tecrübeye sahip olan The Altays Yatırım Ajansı ile anlaştı. The Altays CEO'su Sakine Altay, "Enflasyona İnat Türk Lirası Kampanyası ile yatırımcılara bu özel rezidans projesini tanıttığımız için büyük bir mutluluk yaşıyorum. Proje satışının ön gördüğümüzden daha erken bir sürede biteceğine eminim" diye konuştu.

İzmir'e büyük yatırımlar geliyor

Karabeyi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aydın ise İzmir'den gelen bir takım teklifleri ciddiyetle değerlendirdiklerini ifade etti. Aydın, "Teknik ve finansal yönden 2016 yılında oluşturduğumuz şirket ortaklık yapısı ile doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkelerini benimseyerek gerek ev sahipleri, gerekse yatırımcılarımız için daima en doğru çözümleri üretip modern çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek en doğru yorumu gerçekleştirmiş; gerek konut, gerek iş ve ofis alanları için konforlu ve kaliteli inşaat dendiğinde tercih edilen bir marka olarak birbirinden farklı kategoride müşterilerimizin talepleri ile doğru orantıda çok sayıda başarılı projeye imza atmayı hedeflemekteyiz. Yapı denetim sektöründe 2000'li yıllardan günümüze uzanan bir tecrübe ışığında, Karabeyi Ailesi farklı ortaklık yapıları ile İstanbul sınırları içerisinde üretimine katkıda bulunduğu 10 bini aşkın konseptli proje konutu deneyimiyle şuanda 18 dönüm üzerine konumlandırdığı; dört katlı tam donanımlı hastane, 43 katlı beş yıldızlı otel rezidans bloğu, 52 adet ticari alandan oluşan zengin bir alışveriş merkezi yapısı ile 10 adet klinikten oluşan medikal çarşı konseptine ek olarak 2 bin 500 metrekareden oluşan çok yönlü içerikli bir termal tesisi ile ev sahiplerinin konfor alanına yepyeni bir anlayış getirmeyi başarmış ve yatırımcılarının kazancını kendi karlılığından daha ön plana taşıyan bir finans modeli ile inşaat sektörüne yepyeni bir anlayış kazandırmayı başarmıştır. İnşaatı süresince kazanacağımız edinimlerle, Ege Bölgesi'ne de açılmayı planlıyoruz. Bu dönemde İzmir'den gelen bir takım teklifleri ciddiyetle değerlendirmekteyiz. İzmir'e büyük yatırımlarla geliyoruz" ifadelerini kullandı.

The Altays Kurucu Ortağı Mehmet Altay ise güven vurgusu yaparak, "İstanbul sınırları içerisinde böyle zengin bir konsepte sahip olan ve 'Enflasyona İnat TL' kampanyası sayesinde ülke ekonomisine son derece güvendiğini uygulamada kanıtlayan başka bir proje finans modeli yok. İnşaatın hızından, şirketin öz sermaye gücünden ve sahip olduğu ev sahibi ve yatırımcı memnuniyet seviyesinden dolayı Tek satış yetkilisi olarak ekip motivasyonumuz çok yüksek" dedi.