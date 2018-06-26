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26 Haziran 2018 10:09

Çim Konserleri kaldığı yerden

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2009’dan bu yana düzenlediği ücretsiz “Çim Konserleri”, bu yıl 28 Haziran’da Kent Orkestrası ile start alacak.

Çim Konserleri kaldığı yerden

26 Haziran 2018 10:09

Temmuz ayı boyunca devam edecek konserler dizisi, Havagazı Fabrikası’nın tarihi atmosferine ayrı bir renk katacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarına farklı bir soluk getiren ücretsiz “Çim Konserleri”, bu yıl 28 Haziran saat 21.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki Kent Orkestrası konseri ile başlayacak. Temmuz ayında da ünlü grup ve sanatçılarla devam edecek konser dizisi, İzmirli müzikseverleri yine Havagazı Fabrikası’nda buluşturacak.


Pop ve rock ağırlıklı konserlerde Niyazi Koyuncu, Gece Yolcuları, Eda Baba ve Grup Gündoğarken sahne alacak.



Ünlüler “Çim”de buluşuyor


İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 28 Haziran, ağabeyi merhum Kazım Koyuncu gibi Karadeniz müziğini rock ile birleştiren Niyazi Koyuncu 5 Temmuz, Türk Rock müziği temsilcilerinden Gece Yolcuları 12 Temmuz, eski müziklere farklı bir yorum getiren genç sanatçı Eda Baba 16 Temmuz ve Türkçe pop müziğin efsane isimlerinden Grup Gündoğarken de 26 Temmuz’da Çim Konserleri kapsamında sahne alacak. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki konserler saat 21.00’de sahneye çıkacak.




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