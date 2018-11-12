"Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi" Ege Üniversitesi'nde kuruldu

Ege Üniversitesi'ne bağlı Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda, çim konusunda ara insan gücü yetiştiren ilk programı olan Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı'nın açılmasının ardından, Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi de kuruluşunu tamamladı. Bu merkezle üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezi sayısı 38'ye ulaştı.

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin çim konusunda ara insan gücü yetiştiren ilk programı olan Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı öğrenci alımına başlamıştı. Konu ile ilgili daha fazla çalışma yapılabilmesi amacıyla Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kuruldu.

Kentleşme ile birlikte yeşil alanların hızla yok olmaya başladığını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin çim konusunda ara insan gücünü yetiştiren ilk eğitim programı üniversitemiz bünyesinde bulunuyordu. Türkiye'deki çim alanında uzmanlaşmış kurum eksikliğini göz önünde bulundurarak, bu konuda bir uygulama ve araştırma merkezini kurmaya karar verdik. Merkezimizin açılması için gerekli olan yasal süreci başlattık. Başvurumuz Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kuruldu. Merkezimizle; büyüyen çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmeyi, ülkemize katkı sağlamayı, çim alan tesisinde kullanılan tohum, alet ve makine ile ilaçlar konusunda büyük ölçüde dışa olan bağımlılığı azaltarak yerli üretime destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

"İlk mezunlarımızı sektöre uğurladık"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şöyle devam etti:

"Merkezimiz; ülkemiz çim sektörü için gerek duyulan araştırmaları, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapacak. Ülkemiz çim konusunda çalışmaların gelişmesi için, uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek; ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre, kurs, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenleyecek. Çim analiz laboratuvarına, yurt içinden ve yurt dışından gönderilecek örneklerin istenen analizlerini gerçekleştirerek, merkez laboratuvarının sağlıklı çalışması için; İzmir Teknopak AŞ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğine gidecek" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ali Salman da, Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerini Tire'de tahsis edilen birinci sınıf tarım arazisinde yürüteceğini belirtti. Salman, “Bölgemizin iklim yapısı ve toprak özelliği hem serin iklim hem de sıcak iklim çim türleri ile araştırma yapmaya uygun. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanlığı, çim tohumu satan; firmalar, hazır çim üreten firmalar, gübre firmaları ve sektörde çim alet ve makine satışı yapan firma yetkilileri ile görüşerek sektörün talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık. Daha önce yüksekokulumuz bünyemizde Türkiye'nin çim konusunda ara insan gücünü yetiştiren ilk eğitim programı olan Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programını açarak ilk mezunlarımızı sektöre uğurladık" şeklinde konuştu