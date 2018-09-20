Çimlerde konser keyfi

Buca Belediyesinin genç müzik gruplarını kent sakinleriyle buluşturduğu Buca Çim Konserleri, Hasanağa Bahçesi'nde coşkuyla devam ediyor. Bucalılar, akustik, etnik ve pop müzik dallarında her gün farklı bir grubun sahne aldığı konserler serisinde, açık havada yeşillikler arasında müziğin büyülü dünyasına yolculuk ediyor.

Buca Belediyesi Buca Çim Konserleriyle müzikseverleri ağırlıyor. Genç yaşlı yüzlerce müziksevere tadına doyulmaz saatler yaşatan konserler haftanın üç günü Buca'nın yeşil doğasıyla ünlü Hasanağa Bahçesi'nde düzenleniyor. Bucalılara tadına doyulmaz saatler yaşatan konserlerde her gün farklı bir grup sahne alıyor. Hasanağa Bahçesin'nde kurulan özel sahnede performans sergileyen gruplar akustik, etnik, pop müzik dallarında konserler veriyor. Yeşillikler içinde yer alan açık hava sahnesinde müzik dinlemenin huzur ve keyfini yaşatan konserler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 18.00-19.00 saatleri arasında müzikseverleri ağırlıyor.