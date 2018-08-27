Çin, Anadolu ezgileriyle yankılandı

Anadolu ezgilerinin modern yorumlarına ve onlara eşlik eden danslara Çinli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaşar Üniversitesi ile Suzhou Üniversitesi arasında üç yıl önce imzalanan protokolle, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel bağları güçlendirmek için atılan adımlar, iki ülke sanatçılarının verdikleri konserlerle sürüyor. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlileri Payam Gül Susanni’nin koordinatör, Devrim Yeşilpınar’ın da aranjör ve piyanist olarak yer aldığı “Valise Project” isimli projeyle Çin’de üç ayrı konser düzenlendi. İzmirli sanatçılar solist Evrim Ateşler, Halil Çağlar Serin, Burak Şenışık, Ozan Pars ile Mert İşyar’a, dansçılar Kaan Temizel ve Nazile Aliyeva da eşlik etti.

Hepsi birbirinden farklı formda düzenlenen geleneksel Anadolu müzikleri için her parçada ney, ud, buzuki, gitar, akordeon, cura gibi farklı enstrümanlar kullanıldı. Gel Gör Beni Aşk Neyledi’den Selvi Boylum Al Yazmalım’a, Şu Yalta’dan Taş Yükledim’den Ege türkülerine kadar Anadolu ezgileri Çinli sanatseverler ilgiyle dinledi. Dansçılar da semazen, zeybek gibi danslarla seyirciye keyifli anlar yaşattı. Konserler hakkında bilgi veren Payam Gül Susanni, Chengdu şehrinde iki konser, Suzhou Bilim Teknik Üniversitesinde de bir konser verdiklerini belirterek, “Daha önce de Suzhou Üniversitesinden sanatçıları İzmir’deki konserlerde ağırlamıştık. Üç konsere de yoğun ilgi vardı, Anadolu ezgilerini tanıtma fırsatı bulduk bu da bizi çok mutlu etti. İki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal alandaki iş birliğine müzik ve dansla katkı koymaktan çok mutluyuz” dedi.

Konsere katılanlar arasında Suzhou Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cui Zhiming, Müzik Fakültesi Dekanı Prof. Christopher Chen, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu Ataşesi Wei Ji de yer aldı. Rektör Yardımcısı Zhiming, konser sonunda Yaşar Üniversitesi ile başta müzik alanında başlayan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek önümüzdeki yıllarda gelişerek sürmesini istediklerini ifade etti.