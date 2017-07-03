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03 Temmuz 2017 10:23

Çin ile İzmir’i buluşturan öğrenci programı

Yaşar Üniversitesi ile Çin’in Suzhou Üniversitesi arasında öğrenci değişim programı anlaşması imzalandı.

Çin ile İzmir’i buluşturan öğrenci programı

03 Temmuz 2017 10:23

İlk kez geçen yıl Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Müzik Günleri’ne destek veren Suzhou Üniversitesi, müzikle başlayan işbirliği ağını öğrenciler için de genişletti.


Mühendislik, teknoloji, doğa bilimleri ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ön planda olan Suzhou Üniversitesi’nin temsilcileri, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile bir araya geldi. Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirilen öğrenci değişim programı imza törenine Çin Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing de katıldı. Törende bilgi veren Suzhou Üniversitesi Rektör Yardımcısı Huang Yong, “Mühendislik, teknoloji, doğa bilimleri ve sanat alanlarıyla ön planda olan üniversitemiz uluslararası eğitim ağını geliştirmek için dünyanın çeşitli üniversiteleri ile aktif olarak akademik değişim ve araştırma alanlarında işbirliği gerçekleştirmektedir. Yaşar Üniversitesi ile imzaladığımız öğrenci değişim programının yanı sıra mutabakat sözleşmesi ile de önümüzdeki süreçte çift diploma imkanı üzerine adımlar atılmış oldu. Böylece öğrencilere iki diploma alabilmeleri için bir imkan sunulacak” dedi.


Kurulduğu günden bu yana İzmir’in uluslararası üniversitesi olma hedefiyle ilerlediklerini belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de “Yaşar Üniversitesi’nin 2020 stratejik planlarında da yer alan uluslararasılaşma kavramı tüm dünyada yüksek öğretimin temel bir unsuru haline geldi. Suzhou Üniversitesi ile geçen yıl başlayan kültürel ve sanatsal alandaki işbirliğimizin de bu hedefler doğrultusunda bilimsel işbirliğine de dönüşmesi mutluluk verici” diye konuştu.




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