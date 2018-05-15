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15 Mayıs 2018 10:11

Çin ile Türkiye arasında notalarla dostluk konseri

Yaşar Üniversitesi ile Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu işbirliğiyle Türkiye ile Çin arasındaki kültürel bağları güçlendirmek için Çin Suzhou Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Suzhou Piano Trio, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde konser verdi.

Çin ile Türkiye arasında notalarla dostluk konseri

15 Mayıs 2018 10:11


Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salondaki konsere, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zenghan, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Suzhou Üniversitesi Müzik Bölümü Dekanı Christopher Cheng ile İzmirli müzikseverler katıldı. Konser öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi ile Suzhou Üniversitesi arasında 3 yıl önce imzalanan protokolle, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel bağları güçlendirmek için bir adım atıldığını hatırlatarak, “Müzik bölümlerimiz arasındaki işbirliği kapsamında 3. Uluslararası Müzik Günlerimizde Suzhou Piano Trio’yu yine bu salonda ağırlamıştık. Stratejik planımızın en önemli temellerinden biri olan uluslararasılaşma politikası küresel bir yüksek eğitimin en vazgeçilmez esaslarından biri. Bu nedenle müzikle başlayıp diğer alanlarda da süren bu işbirliğini çok önemsiyoruz” dedi.



İzmir-Çin dostluğu


Başkonsolos Zenghan ise sanat sayesinde iki ülke arasındaki kültürel bağların daha da güçlendiğini ifade ederek, “Daha önce Çin Bahar Bayramı nedeniyle yine bu sanat merkezinde bir konser ve gösteri gerçekleştirdik. Bugün de Yaşar Üniversitesi ile Suzhou Üniversitesi arasındaki dostane ilişkilerin bir parçası olarak Suzhou Piano Trio’nun birbirinden değerli müzisyenlerini ağırlıyoruz. Bu kültürel etkinlikler, bir yandan iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirirken bir yandan da İzmirlilere Çin’i anlama ve hissetme fırsatı sunuyor. Sanat ile iki ülke arasında köprü kurdukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Keman sanatçısı Jin Zhou, Çellist Jiyeon Kim ve piyanist Maxim Mogilevsky’den oluşan Suzhou Piano Trio, Mozart ve Brahms’dan eserler seslendirdi. Salonu dolduran İzmirliler ve Çinli konuklar, müzik ziyafeti yaşarken konserin sonunda alkışlarla yeniden sahneye gelen Trio Çin’den ezgilerle müzik ziyafetini sonlandırdı.




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