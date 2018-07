Çin-İzmir arası festival kardeşliği

İmzalanan protokolün önemini vurgulayan İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, "9. Çin Uluslararası Yeni Medya Kısa Film Festivali kapsamında İzmir Film Festivali konuk olarak Çin’e davet edildi. Her iki festivalde de ortaklıklar kurulup her sene birlikte film haftası düzenlenecek" dedi.

İzmir Ticaret Odası’nı (İZTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri’nin karşıladığı heyette, Çin’in Shenzhen şehri faaliyetlerini sürdüren 16 televizyon kanalı ile 8 radyosu bulunan Shenzhen Media Grubu (SZMG) Başkan Yardımcısı Hu Zhenguo, Çin Uluslararası Yeni Medya Kısa Film Festivali Direktörü Jane Sun, Festival Koordinatörü Gao Lei, İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Betül Öztürk, İZTO Turizm - Seyahat Acenteleri ve Oto Kiralama Grubu Komite Üyesi Cem Çandarlı, İZTO Turizm Müdürü Mine Güneş ile İzmir Kalkınma Ajansı Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Başkanı Nazlı Kayı yer aldı.

Çin’in en büyük medya gruplarından olan Shenzhen Medya Grubu’nu İZTO’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen İZTO Genel Sekreteri Mustafa Tanyeri, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman canlı tutulması gerektiğini vurguladı. Çin’de bu yılın ’Türkiye Turizm Yılı’ olarak belirlendiğini de hatırlatan Tanyeri, "Odamız, Çin’de halen bir dijital kampanya yürütmekte. Çin ile ortak özelliklerimizden biri de film festivalleri. Gerek Shenzhen gerekse İzmir her yıl kısa film festivali düzenlemekte ve artan ilgiyle karşılaşmakta" dedi.

İzmir’in kültürel mirası ve köklü geçmişiyle film çekimleri için doğal bir plato olduğunu kaydeden Tanyeri, "Aramızdaki verimli işbirliklerinin İzmir’de çekilecek Çin yapımı bir filmler ile daha da gelişeceğine inanıyorum. Bugün burada imzalanan protokolle Çin’de 9’uncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Yeni Medya Kısa Film Festivali’nin konuğu İzmir Film Festivali olarak belirlendi" diye konuştu.

Bu yıl 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenecek olan film festivalinin İzmir adına özel bir önemi olduğunu söyleyen Genel Sekreter Tanyeri, "Türkiye ve Çin arasındaki kültürel alışverişi güçlendirmek ve her iki ülkede de yeni medya filmleri ve televizyon kültürü işletmeleri arasında derinlemesine işbirliğini desteklemek amacıyla festivalde ülkemizden kısa filmlere yer verilecek. Uluslararası Yeni Medya Kısa Film Festivali ve İzmir Kısa Film Festivali aracılığıyla Çin ile İzmir arasında ortaklık kurulacak. Seçilen filmler, her bir festivalin o yılki yarışmasının final seçimine de hak kazanabilecek. Ayrıca iki şehir, her yıl film haftası etkinliği düzenleyecek" dedi.

"Ortak projeler yapalım"

Çin Uluslararası Yeni Medya Kısa Film Festivali Direktörü Jane Sun ise İzmir’e hayran kaldıklarını ve ortak projeler geliştirilebileceğini aktardı. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nin bu yıl, ’Türkiye-Çin Turizm Yılı’ kapsamında Uluslararası New Media Kısa Film Festivali’ne konuk festival olarak davet edildiğini kaydeden Sun, "Bu festival, Çin devletinin tanıdığı tek uluslararası kısa film festivalidir. Kısa Film Festivali, Shenzhen Belediye yönetimi ve devlet yönetiminin ev sahipliğinde; Shenzhen Belediyesi, Shenzhen Medya Grubu, Guanming Yeni İlçe Yönetim Komisyonu, Shenzhen Kültür, Spor ve Turizm Bürosu tarafından organize edilmekte. Türkiye ve Çin arasındaki kültürel alışverişi bu film festivalleri ile güçlendireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.