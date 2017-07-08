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08 Temmuz 2017 00:08

Cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Serkan Kaplan adlı şahsı kendilerinden haraç istediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren baba ile oğlu tutuklandı.

Cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

08 Temmuz 2017 00:08


Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Serkan Kaplan’ın (42) kendilerinden haraç istediği gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Tarık B. ve yanında bulunan babası Ahmet Servet B. Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Tarık B., ’’Serkan Kaplan, çevredeki esnafları sıkıştırıp haraç istiyordu. Aynı şekilde babamı da sıkıştırıp haraç istemiş. Bende babama destek olmak için yanına gittim. Serkan Kaplan tezgaha geldi yine haraç istedi. Bizde vermeyeceğimizi söyledikten sonra Serkan ileri geri konuşunca tartışmaya başladık. Bende dayanamadım tezgahtan aldığım bıçağı Serkan Kaplan’a sapladım’’ dediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık B. ve babası Ahmet Servet B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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